JSW szuka finansowania poza Europą

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) kontynuuje działania mające na celu zachowanie płynności – poinformował prezes spółki Bogusław Oleksy podczas posiedzenia sejmowej komisji. JSW szuka m.in. finansowania poza Europą.

Jastrzębska Spółka Węglowa szuka finansowania poza Europą. Fot. Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Jak podał Bogusław Oleksy, spółka proceduje obecnie pożyczkę z Agencji Rozwoju Przemysłu w wysokości 850 mln zł. Docelowo do końca roku JSW potrzebuje pożyczki w wysokości ok. 2 mld zł.

– Wspólnie z Ministerstwem Aktywów Państwowych (MAP) prowadzimy szereg projektów, które mają zapewnić płynność. W zakresie podstawowych instrumentów związanych z poprawą płynności wyczerpaliśmy środki związane np. z przyspieszeniem płatności czy wykorzystywaniem kredytu kupieckiego – powiedział prezes JSW Bogusław Oleksy podczas posiedzenia sejmowej komisji.

Trudna sytuacja koncernu

Prezes przyznał, że spółka jest „w sytuacji bardzo trudnej". Bez zasilenia pożyczką w wysokości 2 mld zł do końca roku niemożliwe będzie „domknięcie finansowania" – podał menedżer.

Jak wskazał prezes JSW, porozumienie ze stroną społeczną, którego skutkiem było ograniczenie kosztów w tym i następnym roku o łącznie ponad 1,2 mld zł, nie wyczerpuje potrzeb spółki. Ograniczeniem są gwarancje zatrudnienia.

– W przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej porozumieliśmy się i część tych gwarancji została zniesiona. Natomiast w przypadku JSW Koks negocjacje trwają i bez podobnych rozwiązań trudno sobie wyobrazić, że znajdziemy finansowanie dla dotychczasowej skali i zakresu działalności jednej i drugiej spółki – powiedział prezes.

Dzięki ustawie o funkcjonowaniu górnictwa blisko 4 tys. pracowników JSW dostało możliwość przejścia na jednorazowe odprawy i urlopy. Proces jest realizowany. Z jednorazowych odpraw skorzystało do tej pory 700 osób. Ponad 1 tys. osób przeszło na urlop.

Przygotowany przez spółkę program naprawczy jest obecnie weryfikowany przez instytucje finansowe.

Polecamy: Mocny list związkowców z JSW do ministra finansów. „Realne widmo wniosku o upadłość”

JSW szuka nowego finansowania

Bogusław Oleksy wskazał, że wśród źródeł finansowania grupy jest m.in. kredyt w wysokości blisko 1,4 mld zł. Jak poinformował, trwają rozmowy z instytucjami finansowymi na temat przedłużenia tego kredytowania i przesunięcia spłat. Negocjacje powinny się zamknąć do końca sierpnia. JSW poszukuje też nowego finansowania zewnętrznego.

– W tej chwili jesteśmy w poważnym procesie poszukiwania finansowania zewnętrznego. Niebawem powinno się rozstrzygnąć, na jakich warunkach takie finansowanie mogłoby być, czy będzie konieczność wspierania takiego finansowania przez Skarb Państwa. To powinno się rozstrzygnąć w ciągu dwóch tygodni – powiedział prezes JSW.

Jak wskazał, JSW musi szukać finansowania „oczywiście poza rynkiem europejskim".

– Ten rynek ze względu na ESG, na taksonomię (unijny system klasyfikacji działalności gospodarczych, określający, które z nich są zrównoważone środowiskowo – red.) jest właściwie dla nas niedostępny – powiedział Bogusław Oleksy.

JSW to producent wysokiej jakości węgla koksowego i koksu. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. Ok. 54,84 proc. udziału w kapitale zakładowym JSW ma Skarb Państwa. W pierwszym kwartale spółka miała 615,9 mln zł straty netto.

Źródło: PAP