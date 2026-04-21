Kaczyński i Morawiecki osiągnęli kompromis. Frakcja byłego premiera będzie lewym „płucem” PiS

Rozmowa z Mateuszem Morawieckim przyniosła kompromis – ogłosił we wtorek prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Stowarzyszenie Rozwój Plus byłego premiera będzie działało „jakby wewnątrz partii”. Ma pomóc zabiegać o bardziej umiarkowanego wyborcę.

Jarosław Kaczyński ogłosił we wtorek osiągnięcie kompromisu z Mateuszem Morawieckim po trwającej siedem godzin rozmowie w poniedziałek wieczorem. Tym samym spór o założone przez byłego premiera stowarzyszenie Rozwój Plus ma być zażegnany.

– Działalność stowarzyszenia będzie prowadzona jakby wewnątrz partii – wytłumaczył prezes PiS.

Dodał, że Komitet Polityczny partii wpadł na pomysł powołania Rady Eksperckiej, do której zaproszeni zostaną członkowie stowarzyszenia. Mimo to Jarosław Kaczyński zapowiedział dalsze prace nad „rozwiązaniem problemu stowarzyszenia”. Dodał, że wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości jest ich obecnie kilka.

Mateusz Morawiecki lewym „płucem” PiS

Prezes PiS zapowiedział też, że w efekcie porozumienia partia będzie miała „dwa płuca”.

Pierwsze „płuco”, którego zadaniem będzie docierać do zwolenników Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej oraz bardziej „radykalnego elektoratu”, będzie stanowił kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek.

Drugie „płuco”, które ma trafiać do bardziej centrowego elektoratu, oczekującego przede wszystkim efektywnie działającego rządu i „spokoju”, stworzy właśnie Mateusz Morawiecki.

– Nie chcemy prowadzić tutaj działalności stricte politycznej, partyjnej. Chcemy prowadzić szeroko rozumianą działalność programową, społeczną i z taką bardzo głęboką intencją, żeby rzeczywiście zakończyć te rządy [Donalda Tuska - przyp.red] – powiedział były premier. Dodał, że jego stowarzyszenie pomoże PiS dotrzeć do „bardzo różnych miejsc w społeczeństwie”.

Spór między Mateuszem Morawieckim a częścią kierownictwa PiS i utworzenie stowarzyszenia Rozwój Plus to efekt sporu między dwiema najważniejszymi frakcjami w partii. Chodzi o skupionych wokół byłego premiera „harcerzy” oraz zwolenników bardziej twardego kursu, czyli „maślarzy”. Tą drugą grupę tworzą m.in. Przemysław Czarnek, Patryk Jaki, Mariusz Błaszczak,Tobiasz Bocheński i Jacek Sasin.

