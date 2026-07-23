„Kara UE dla Google to ryzyko w relacjach transatlantyckich”

Przedstawiciel USA ds. handlu Jamieson Greer zareagował w czwartek na nałożoną tego dnia przez UE karę na firmę Google wysokości 890 mln euro.

Google ma 60 dni na dostosowanie świadczonych usług do unijnego prawa. Jeśli tego nie zrobi, będą firmie groziły kary okresowe w wysokości do 5 proc. światowego obrotu. Fot. Jaque Silva/NurPhoto via Getty Images

Oznajmił, że tworzy to „poważny klimat niepewności” w relacjach Stanów Zjednoczonych ze Wspólnotą i ryzyko w stosunkach transatlantyckich.

Greer wydał oświadczenie, w którym napisał: „UE twierdzi zawsze, iż zabiega o stabilność i przewidywalność w naszych relacjach handlowych, ale takie działanie tworzy poważny klimat niepewności dla eksportu amerykańskich dóbr i usług”.

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Dodał, że dostrzega w postępowaniu Unii „prawdziwe ryzyko dla utrzymania stabilności (w stosunkach) transatlantyckich” - relacjonuje AFP.

Today, Ambassador Greer issued a statement regarding the European Union's recent actions that create uncertainty in the Turnberry Agreement.https://t.co/2Cab8KJPzw — United States Trade Representative (@USTradeRep) July 23, 2026

O nałożeniu kary Komisja Europejska poinformowała wcześniej w czwartek, wyjaśniając, że koncern złamał unijne przepisy Aktu o rynkach cyfrowych (DMA), ponieważ faworyzuje własne usługi w wyszukiwarce Google i ogranicza dostęp do alternatywnych, często tańszych ofert w sklepie Google Play.

DMA nakłada szczególne obowiązki na duże koncerny technologiczne, które kontrolują popularne platformy i są dla mniejszych firm ważnym kanałem dotarcia do konsumentów; firmy te muszą unikać na unijnym rynku faworyzowania własnych usług i blokowania dostępu do innych ofert.

Google ma 60 dni na dostosowanie świadczonych usług do unijnego prawa. Jeśli tego nie zrobi, będą firmie groziły kary okresowe w wysokości do 5 proc. światowego obrotu.

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W 2025 roku KE ukarała Google za złamanie prawa antymonopolowego karą rzędu 2,95 mld euro, a także Apple - sumą 500 mln euro - za blokowanie ofert konkurencji w jej sklepie. Prezydent USA Donald Trump zagroził wówczas, że podejmie kroki, by nałożyć cła odwetowe na UE za dyskryminacyjne lub nieuczciwe praktyki handlowe.

Źródło: PAP