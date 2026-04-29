Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 29.04.2026
NEWSROOM XYZ
29.04.2026 11:55

KE: Meta pozwala dzieciom na zakładanie kont na Facebooku i Instagramie wbrew przepisom

Komisja Europejska poinformowała, że zarzuciła koncernowi Meta naruszenie unijnych przepisów o usługach cyfrowych (DSA), ponieważ firma nie zapobiegała korzystaniu z Instagrama i Facebooka przez dzieci poniżej 13. roku życia.

Jak przyznała KE, wstępne ustalenia wskazują, że Meta nie przeprowadziła rzetelnej oceny ryzyka związanego z dostępem do jej usług przez osoby poniżej 13 lat, a także nie wprowadziła skutecznych środków, aby uniemożliwić dzieciom dostęp do jej usług lub — jeśli w jakiś sposób ten dostęp uzyskały — odebrać im go.

KE: narzędzia Facebooka do zgłaszania fałszywych kont trudne w użyciu

Wiceprzewodnicząca KE ds. cyfrowych Henna Virkkunen powiedziała w środę rano w Strasburgu, że oceny ryzyka przekazywane dotychczas przez Metę do Brukseli musiały być błędne, ponieważ z danych zebranych przez KE wynika, że już 10–13 proc. dzieci poniżej 13. roku życia posiada konto na Facebooku i lub Instagramie.

KE zarzuciła Mecie, że chociaż we własnym regulaminie ustaliła, iż użytkownicy platform muszą mieć ukończone 13 lat, bo uznała, że treści prezentowane na Facebooku i Instagramie nie są odpowiednie dla młodszych dzieci, zasada ta w praktyce nie jest przestrzegana. Środki do weryfikacji wieku wprowadzone przez platformy można łatwo obejść — wystarczy, że dziecko podczas tworzenia konta poda fałszywą datę urodzenia, aby mogło założyć konto i korzystać z serwisów. Koncern — jak ustaliła KE — nie posiada innych, skuteczniejszych mechanizmów weryfikacji wieku.

Komisja wytknęła też firmie, że chociaż umożliwia zgłaszanie fałszywych kont, w tym założonych przez nieletnich użytkowników, narzędzie to jest trudne w użyciu. Urzędnicy obliczyli, że potrzeba nawet siedmiu kliknięć, aby w ogóle uzyskać dostęp do formularza zgłoszeniowego, który następnie należy własnoręcznie wypełnić. W rezultacie wielu użytkowników rezygnuje ze składania zgłoszeń. Ponadto — jak ustaliła KE — nawet jeśli zgłoszenie zostanie złożone, platformy często nie podejmują żadnych działań, a zgłoszona osoba nadal korzysta z serwisów bez żadnej kontroli.

Meta zobowiązana do usunięcia luk w zabezpieczeniach. Grozi jej surowa kara

Komisja zaleciła Mecie usunięcie luk w zabezpieczeniach, tak aby do serwisów oraz nieodpowiednich treści na nich publikowanych nie miały dostępu osoby poniżej 13 lat. Jak zauważyli urzędnicy, blokada dostępu dla nieletnich będzie zgodna z własnym regulaminem firmy. Koncern będzie musiał poprawić także sposób przeprowadzania obowiązkowej oceny ryzyka. Ponadto platformy Instagram i Facebook muszą wzmocnić narzędzia umożliwiające wykrywanie i usuwanie zbyt młodych użytkowników z serwisów.

Jeśli zmiany nie zostaną wprowadzone, KE może wydać decyzję o naruszeniu DSA i nałożyć na koncern karę pieniężną do 6 proc. całorocznego światowego obrotu firmy. KE może także nałożyć kary tymczasowe obowiązujące do momentu usunięcia naruszenia. Meta ma teraz czas na udzielenie KE pisemnej odpowiedzi i usunięcie naruszeń.

Środowe ustalenia są pokłosiem wszczętego przez KE w maju 2024 r. śledztwa wobec Facebooka i Instagrama. W jego ramach KE bada również, czy interfejsy obu platform nie mają uzależniającego wpływu na nieletnich, w tym czy nie prowadzą do efektu tzw. króliczej nory — sytuacji, w której użytkownik nie może oderwać się od serwisu przez długie godziny, ponieważ algorytmy nieustannie podsuwają mu interesujące treści.

Źródło: PAP

Na zdjęciu widok na logo Facebooka w Microsoft app store. Fot. Thomas Fuller/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
