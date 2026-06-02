KE rozważa ograniczenie ochrony dla Ukraińców w wieku poborowym

Komisja Europejska ma zaproponować wykluczenie mężczyzn w wieku poborowym z unijnej ochrony tymczasowej dla obywateli Ukrainy. Sprawa ma zostać omówiona przez ministrów spraw wewnętrznych państw UE w czwartek w Luksemburgu, ale żadne decyzje jeszcze nie zapadną.

Komisja Europejska przygotowuje propozycję zmiany zasad ochrony tymczasowej dla obywateli Ukrainy, która może objąć wykluczenie mężczyzn w wieku poborowym z tego systemu.

Chodzi o mechanizm uruchomiony po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 r. na podstawie unijnej dyrektywy o ochronie tymczasowej. Gwarantuje ona objętym nią osobom prawo do legalnego pobytu, pracy oraz dostępu do edukacji w krajach UE.

Obecny system był już przedłużany o 12 miesięcy i zgodnie z obecnym harmonogramem ma wygasnąć w marcu 2027 r. Komisja Europejska pracuje jednak nad jego kolejnym przedłużeniem na podobny okres.

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Z dokumentów, do których dotarła PAP, wynika, że analizowane są dwa scenariusze: utrzymanie pełnej ochrony dla wszystkich Ukraińców albo wprowadzenie ograniczenia obejmującego mężczyzn w wieku poborowym oraz osoby, które nie opuściły Ukrainy legalnie.

Zgodnie z założeniami, ewentualne ograniczenia miałyby dotyczyć wyłącznie nowych wnioskodawców ubiegających się o ochronę tymczasową. Propozycja ma odpowiadać m.in. na potrzeby Ukrainy związane z odbudową i obroną państwa.

Ministrowie spraw wewnętrznych państw UE mają omówić ten temat w czwartek w Luksemburgu. Polskę ma reprezentować wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Jak podkreślono, w czwartek nie zapadną żadne decyzje.

Źródła unijne wskazują, że celem spotkania jest jedynie rozpoznanie stanowisk państw członkowskich. Dopiero później Komisja Europejska ma przedstawić formalną propozycję legislacyjną.

Według unijnego dyplomaty, większość państw członkowskich nie sprzeciwia się takiemu ograniczeniu, tym bardziej że część z nich odnotowuje wzrost liczby mężczyzn w wieku poborowym w systemie ochrony. Wskazano jednak na trudności związane z weryfikacją oraz statusem osób, które nie otrzymają ochrony.

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Obecnie z ochrony tymczasowej w UE korzysta 4,33 mln obywateli Ukrainy. Najwięcej przebywa w Niemczech (28,7 proc.), Polsce (22,3 proc.) i Czechach (9 proc.). W relacji do liczby ludności największe obciążenie systemu odnotowują Czechy, Polska, Słowacja i Cypr.

W kwietniu 2026 r. największa liczba beneficjentów ochrony czasowej z Ukrainy w UE była w Niemczech - 1 274 660 osób. W Polsce w tym samym czasie odnotowano 971 255 osób, w Czechach 384 435, a w Słowacji 143 855. Po Polsce i Czechach kolejne pozycje zajmują: Hiszpania (265 105) i Rumunia (210 355).

W Polsce równolegle obowiązują krajowe zasady dotyczące ochrony Ukraińców – od marca wymagają one m.in. złożenia wniosku o PESEL w ciągu 30 dni od wjazdu. Osoby, które nie dopełnią formalności, mogą utracić prawo do ochrony tymczasowej.

Źródło: PAP