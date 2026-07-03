KGHM planuje pierwszą w Polsce kopalnię polihalitu pod Puckiem

KGHM Polska Miedź chce zbudować w rejonie Zatoki Puckiej pierwszą w Polsce kopalnię polihalitu. Spółka szacuje, że pełna eksploatacja złoża mogłaby ruszyć za 12–14 lat, a inwestycja ma znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego Europy i niezależności surowcowej Polski.

KGHM podkreśla, że będzie to kopalnia głębinowa, a nie odkrywkowa. Według spółki taki sposób eksploatacji ma ograniczyć wpływ inwestycji na otoczenie i chronić walory krajobrazowe regionu. Fot. SOPA Images/Getty Images

W piątek w Gdańsku prezes KGHM Remigiusz Paszkiewicz i marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podpisali list intencyjny dotyczący współpracy przy projekcie „PUCK”. Zakłada on budowę pierwszej w kraju kopalni polihalitu w oparciu o złoże „Mieroszyno”.

Według KGHM złoże ma powierzchnię około 55 km kw. i zawiera około 300 mln ton polihalitu. Minerał ten jest wykorzystywany do produkcji nawozów i zawiera m.in. potas, magnez, wapń i siarkę, czyli składniki istotne dla rolnictwa.

Polihalit wyróżnia się niską zawartością chlorków, dzięki czemu może być stosowany w uprawach wrażliwych, takich jak owoce, warzywa i rośliny oleiste. KGHM podkreśla, że krajowe wydobycie tego surowca mogłoby zwiększyć bezpieczeństwo dostaw nawozów.

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Prezes KGHM zapowiedział, że najbliższym etapem będzie przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania koncesji na wydobycie. Proces projektowania oraz zdobywania decyzji środowiskowych, administracyjnych i koncesyjnych może potrwać 4–6 lat.

Sama budowa kopalni ma zająć kolejne 8–10 lat. Planowane są dwa szyby o głębokości około 750–800 metrów: jeden wydobywczy i drugi przeznaczony m.in. do wentylacji oraz obsługi zakładu.

KGHM podkreśla, że będzie to kopalnia głębinowa, a nie odkrywkowa. Według spółki taki sposób eksploatacji ma ograniczyć wpływ inwestycji na otoczenie i chronić walory krajobrazowe regionu.

Wiceminister aktywów państwowych Eliza Zeidler oceniła, że projekt „PUCK” może stać się jedną z najważniejszych inwestycji przemysłowych na Pomorzu w nadchodzących dekadach. Resort chce również, aby w realizację przedsięwzięcia było zaangażowanych jak najwięcej polskich firm, w tym przedsiębiorstw z Pomorza.

Wójt gminy Puck Marcin Nikrant nazwał inwestycję „ogromną szansą” dla lokalnej gospodarki, ale zaznaczył, że musi ona być realizowana z poszanowaniem środowiska i w dialogu z mieszkańcami. Przypomniał, że planowana kopalnia ma powstać w sąsiedztwie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i obszarów Natura 2000.

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Marszałek Mieczysław Struk wskazał, że Pomorze staje się miejscem strategicznych inwestycji, obok budowy elektrowni jądrowej i rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. KGHM prowadzi prace poszukiwawczo-rozpoznawcze w rejonie Zatoki Puckiej od 2014 roku, a dokumentacja geologiczna złoża „Mieroszyno” została zatwierdzona przez ministra klimatu i środowiska w czerwcu 2025 roku.

Źródło: PAP