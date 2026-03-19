19.03.2026
19.03.2026 08:20

Kierownictwo PiS zawiesiło senatora Włosowicza. Wszczęto procedurę usunięcia go z klubu

Kierownictwo PiS podjęło decyzję o zawieszeniu senatora PiS Jacka Włosowicza i równocześnie wszczęto procedurę usunięcia go z klubu PiS – przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek. Włosowicz głosował przeciwko prezydenckiemu projektowi tzw. SAFE 0 proc. i w wypowiedzi dla TVN24 stwierdził, że PiS staje się partią coraz bardziej nacjonalistyczną.

Senator PiS Jacek Włosowicz we wtorek w TVN24 pytany o program SAFE ocenił, że stanowi on „bardzo duży impuls finansowy i gospodarczy” dla Polski. Wyraził też niezadowolenie z obecnego kierunku partii.

Dopytywany, czemu PiS jest przeciw SAFE, odparł, że górę wzięły emocje wynikające z faktu, że nie jest to ich program. „Chodzi o emocje, że to nie my” – dodał Włosowicz, który jest senatorem klubu PiS, ale nie należy do partii.

Włosowicz wspominał też moment, w którym wstąpił do PiS. Jak zauważył, miała być to „konserwatywna partia, poukładana, skupiona na ludziach, na programie dla kraju”. Według niego dziś formacja robi się partią nacjonalistyczną. Jako przykład uskrajniania się wskazał m.in. wybranie wiceszefa PiS Przemysława Czarnka na potencjalnego kandydata na premiera.

W środę wieczorem rzecznik PiS poinformował na platformie X, że wypowiedzi Włosowicza „wyraźnie pokazują, że od dawna mentalnie znajduje się po stronie Tuska”.

„Rolą parlamentarzysty jest praca na rzecz polskich obywateli i reagowanie wtedy, gdy dzieje się im krzywda. Dzisiaj rekordowo rosną ceny i rachunki, wzrasta bezrobocie, wdrażane są unijne szaleństwa, takie jak ETS2 czy umowa z krajami Mercosur. Charakterystyczne, że te sprawy pana senatora nie zajmują. Z tego powodu informuję, że kierownictwo partii podjęło decyzję o zawieszeniu pana senatora i równoczesnym wszczęciu procedury jego usunięcia z klubu PiS” – czytamy we wpisie Bochenka na X. Rzecznik dodał, że Włosowicz nie jest członkiem PiS od 2011 r.

Włosowicz należał do PiS w latach 2002–2011, następnie w latach 2012–2022 należał do Solidarnej Polski, z której został wykluczony. Obecnie nie należy do żadnej partii. W wyborach w 2023 r. otrzymał mandat senatora, startując jako kandydat PiS. Był też senatorem VI, IX i X kadencji, również zdobywając mandat senatorski jako kandydat PiS. W 2009 został europosłem, startując z listy PiS.

Źródło: PAP, XYZ

Posiedzenie Senatu 6 listopada
Posiedzenie Senatu 6 listopada. Fot. PAP/Paweł Supernak
