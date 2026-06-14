Kolejna odsłona kryzysu politycznego w Rumunii

Prezydent Rumunii Nicușor Dan desygnował Adriana Veșteę z Partii Narodowo-Liberalnej (PNL) na stanowisko premiera po rezygnacji wcześniejszego kandydata. Decyzja zapada w warunkach przedłużającego się kryzysu politycznego i braku stabilnej większości w parlamencie.

Prezydent Rumunii Nicușor Dan w niedzielę mianował Adriana Veșteę z Partii Narodowo-Liberalnej (PNL na stanowisko premiera kraju). Decyzja została ogłoszona po rezygnacji poprzedniego kandydata do utworzenia rządu.

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Jeszcze tego samego dnia z misji tworzenia gabinetu wycofał się Eugen Tomac, który nie był w stanie zapewnić sobie poparcia parlamentarnego dla rządu technokratycznego. Polityk zrezygnował z ubiegania się o wotum zaufania. Jak poinformował prezydent, w tej sytuacji konieczne było wskazanie nowego kandydata zdolnego do uzyskania większości w parlamencie.

Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și, în aceste condiții, îl desemnez ca prim-ministru pe Adrian Veştea. Este o persoană care a parcurs toate etapele administrative - a fost un primar de succes, un președinte de consiliu județean de succes, un ministru de… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) June 14, 2026

Kryzys wokół tworzenia rządu narastał od tygodni. Tomac proponował gabinet technokratyczny, jednak – jak wynika z ustaleń – jego koncepcja nie uzyskała poparcia kluczowych ugrupowań parlamentarnych. Część partii opowiadała się za rządem mniejszościowym zamiast rozwiązania eksperckiego, co dodatkowo komplikowało rozmowy.

Sytuacja polityczna w Rumunii pogorszyła się już wcześniej, gdy na początku maja parlament przegłosował wotum nieufności wobec rządu Ilie Bolojana. Upadek gabinetu był skutkiem utraty większości po wycofaniu się z koalicji Rumuńskiej Partii Socjaldemokratycznej (PSD), co doprowadziło do paraliżu decyzyjnego.

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Nowo desygnowany Adrian Veștea ma 10 dni na utworzenie rządu i uzyskanie wotum zaufania w parlamencie. W przypadku niepowodzenia proces polityczny może się ponownie zablokować, pogłębiając kryzys instytucjonalny w kraju.

Veștea jest wieloletnim politykiem PNL i obecnym pierwszym wiceprzewodniczącym partii. W przeszłości pełnił funkcję ministra rozwoju, robót publicznych i administracji, a wcześniej był przewodniczącym rady okręgu Braszów oraz burmistrzem Râșnova.

Prezydent Nicușor Dan uzasadniał nominację Veștey jego doświadczeniem administracyjnym i skutecznością w pozyskiwaniu funduszy europejskich. Wskazywał także na jego rolę w realizacji inwestycji infrastrukturalnych, w tym budowy lotniska w Braszowie – pierwszego nowego portu lotniczego w kraju od około 50 lat.

Jak ocenił ekspert OSW Kamil Całus, kryzys polityczny w Rumunii „nie tylko się przeciąga, ale też ewoluuje w coraz dziwniejszym kierunku”. Zwrócił on uwagę, że wcześniejszy kandydat Eugen Tomac nie był w stanie zbudować większości parlamentarnej, a część ugrupowań, w tym PNL i USR, już wcześniej sygnalizowała brak poparcia dla rządu technokratycznego.

🇷🇴Kryzys polityczny w Rumunii nie tylko nieznośnie się przeciąga (przypomnijmy: 23 kwietnia rozpadła się koalicja rządząca, 5 maja doszło do obalenia rządu Ilie Bolojana), ale też ewoluuje w coraz dziwniejszym kierunku.



Oto dziś rano okazało się, że reprezentujący… pic.twitter.com/Rr7oLXKrhX — Kamil Całus (@KamilCaus) June 14, 2026

Przyszłość nowego kandydata pozostaje niepewna, ponieważ Veștea – podobnie jak jego poprzednik – musi zbudować większość w podzielonym parlamencie.

Kolejne wybory parlamentarne w Rumunii zaplanowano dopiero na 2028 r. W Rumunii nigdy nie przeprowadzono przedterminowych wyborów.

Źródło: PAP, XYZ