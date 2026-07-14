Kolejna wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. „To Iran jest strażnikiem cieśniny Ormuz”

Siły USA zaatakowały Iran trzecią noc z rzędu. Z kolei Teheran zaatakował dwa tankowce w cieśninie Ormuz. „To Iran jest strażnikiem Ormuzu” – zapewniają irańskie władze po tym, jak Donald Trump ogłosił blokadę morską kraju i pobieranie opłat za żeglugę.

To trzeci nocny atak z rzędu. Według portalu Axios kampania uderzeń planowana jest na wiele dni.

Fot. U.S. Navy via Getty Images

W nocy z niedzieli na poniedziałek Dowództwo Centralne USA, na rozkaz prezydenta Donalda Trumpa, przeprowadziło kolejną serię ataków na Iran. Operacja rozpoczęła się o godz. 22.45 czasu polskiego i trwała 5 godzin.

„Ataki te będą nadal nakładać na siły irańskie ogromne straty i osłabiać ich zdolność do atakowania niewinnych cywilów oraz statków handlowych w cieśninie Ormuz” – podało Dowództwo.

To trzeci nocny atak z rzędu. Portal Axios podał, że kampania uderzeń planowana jest na wiele dni.

Jeszcze przed ogłoszeniem uderzeń na Iran irańskie media podały informacje o zaatakowaniu amerykańskiego okrętu oraz sił USA w Kuwejcie. Jak dotąd nie ma potwierdzenia tych informacji.

„Strażnik cieśniny Ormuz” – USA czy Iran?

Kilka godzin wcześniej Donald Trump ogłosił powrót do blokady morskiej Iranu. Stwierdził też, że jako „strażnik cieśniny Ormuz” Stany Zjednoczone wprowadzą opłaty w wysokości 20 proc. wartości przewożonego ładunku za żeglugę w cieśninie Ormuz.

„Iran zawsze był strażnikiem cieśniny i pozostanie nim na zawsze” – odpowiedział szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi.

Dodał, że opłata w wysokości 20 proc. jest w sposób oczywisty za wysoka.

„My będziemy uczciwi” – stwierdził.

Iran uderza w dwa tankowce i cele w regionie

We wtorek rano ministerstwo obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowało o trafieniu irańskimi pociskami tankowców Mombasa oraz Al Bahiyah. Oba płynęły pod banderą ZEA. W atakach zginęła jedna osoba, a osiem zostało rannych.

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej podał, że dwa tankowce zostały „ostrzelane i unieszkodliwione”, ponieważ zignorowały wielokrotne ostrzeżenia, wyłączyły systemy nawigacyjne i próbowały przepłynąć zaminowanym szlakiem.

Korpus podał też, że w nocy ostrzelał cele w sąsiednich krajach arabskich. Zapewnił o zniszczeniu systemów kontroli powietrznej należących do stacjonującej w Bahrajnie amerykańskiej V Floty i ostrzelał bazę lotnictwa USA w Jordanii.

Według jordańskiej ataki Petra ostrzał nie spowodował zniszczeń.

Pokój na Bliskim Wschodzie niepewny

Obie strony oskarżają się wzajemnie o łamanie porozumienia pokojowego. Zakłada ono m.in., że Stany Zjednoczone zdejmą wszystkie sankcje wobec Iranu, zniosą blokadę irańskich portów i wycofają swoje siły z „okolicznych obszarów”, a także przeznaczą wraz z partnerami 300 mld dolarów na odbudowę Iranu.

Z kolei Teheran ma nigdy nie wyprodukować broni nuklearnej i w ciągu 30 dni przywrócić pełną żeglugę w cieśninie Ormuz.

Oba kraje miały w ciągu 60 dni, czyli do 17 sierpnia, uzgodnić końcowe porozumienie pokojowe. Kością niezgody ma jednak być jeden, nieprecyzyjny zapis.

W piątek prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zawieszenie broni się skończyło. Wcześniej, w środę, stwierdził, że porozumienie pokojowe przestało obowiązywać.

Źródło: PAP, XYZ