Kolejne ramy prawne dla AI. MC: w ciągu 4 miesięcy powstanie piaskownica regulacyjna

W związku z wyjściem w życiu ustawy o systemach sztucznej inteligencji, w ciągu trzech, czterech miesięcy powstanie piaskownica regulacyjna, gdzie firmy będą mogły bezpiecznie testować swoje rozwiązania AI – przekazał w poniedziałek wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało, że w ciągu 3-4 miesięcy zostanie wprowadzona piaskownica regulacyjna dla AI. Chodzi o miejsce, które pozwoli na bezpieczne testowanie technologii przez przedsiębiorców i sprawdzanie m.in. czy ich narzędzie spełnia normy prawne. Fot. PAP/Piotr Nowak

W piątek prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o systemach sztucznej inteligencji, która wdraża w Polsce unijny AI Act. Ustawa wejdzie w życie zasadniczo 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

– To ważny krok w rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. To nie tylko wsparcie nowych technologii, ale także lepsze zrozumienie i kontrolowanie systemów AI – skomentował podpisanie ustawy przez prezydenta wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, podczas konferencji prasowej.

Piaskownice regulacyjne AI. Przedsiębiorcy będą mogli testować technologię w bezpiecznych warunkach

Ustawa daje podstawę prawną do uruchomienia piaskownic regulacyjnych AI. To rozwiązanie, które umożliwi przedsiębiorstwom i instytucjom testowanie nowych rozwiązań w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, pod nadzorem właściwego organu i zgodnie z prawem.

– Piaskownica regulacyjna sztucznej inteligencji, w tym formacie pierwsza w Unii Europejskiej, powstanie w ciągu najbliższych trzech, czterech miesięcy – poinformował wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Dodał, że w związku z wejściem w życie ustawy o systemach AI, zostanie pominięty etap pilotażu piaskownicy.

Polecamy: Sztuczna inteligencja w arbitrażu załatwi sprawę w 40 godzin? „Sądy rozumiane jako budynek to przeżytek”

– Zaoferujemy przedsiębiorcom od razu pełny pakiet wsparcia. Będzie on polegał na tym, że przedsiębiorca, który rozwija swój system sztucznej inteligencji będzie mógł sprawdzić, czy ten system działa zgodnie z przepisami sztucznej inteligencji oraz innymi ustawami i w tych pierwszych kluczowych dniach testowania nie spotkają go jakiekolwiek nieprzyjemności - tłumaczył Standerski. - To także ułatwienie dla tych, chcą kupować systemy sztucznej inteligencji. Będą mogli oni zobaczyć, że system, który kupują jest bezpieczny i przetestowany – mówił wiceszef Ministerstwa Cyfryzacji (MC).

Powstanie niezależny organ, nadzorujący rozwój AI w Polsce

Ustawa o systemach AI przewiduje ponadto utworzenie Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji (KRiBSI), która będzie nadzorować stosowanie przepisów dotyczących AI w Polsce. KRiBSI będzie niezależnym organem, obsługiwanym od strony organizacyjnej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Pracami Komisji będzie kierował jej przewodniczący, powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na 5 lat.

Jak podkreślił wiceminister Standerski, zgodnie z nowymi przepisami, przewodniczący KRiBSI ma zostać powołany w ciągu dwóch miesięcy od wejścia ustawy w życie, czyli w październiku br. W ciągu trzech miesięcy, czyli w listopadzie, ma natomiast zostać powołana cała Komisja.

Pytany o procedurę zgłaszania kandydatów na przewodniczącego KRIBSI, Standerski przekazał, że ustawa tego nie precyzuje, ponieważ resort uznał to za wewnętrzną kompetencję i obszar niezależności Sejmu, w który MC nie chce ingerować. W związku z tym szczegóły nt. procedury przedstawi Sejm - dodał wiceminister.

Czym będzie zajmować się KRiBSI?

Zgodnie z ustawą do zadań KRiBSI będzie należeć m.in.: tworzenie piaskownic regulacyjnych i zarządzanie nimi; rozpatrywanie zgłoszonych do Komisji nieprawidłowości dot. działania systemów AI, np. powodowanie zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, czy podjęcie błędnej decyzji. Komisja będzie też wydawać opinie indywidualne, dzięki którym przedsiębiorcy i instytucje zyskają pewność co do poprawności rozwiązań AI, zanim je wdrożą w swoich organizacjach.

Do zadań Komisji ma również należeć wydawanie zezwoleń dla systemów wysokiego ryzyka (tj. wykorzystywanych m.in. w kształceniu, infrastrukturze krytycznej, zatrudnianiu pracowników, zarządzaniu migracją) oraz nakładanie kar czy wycofywanie z rynku systemów niezgodnych z AI Act.

W skład Komisji wchodzić będą też dwaj zastępcy oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nowe regulacje przewidują ponadto, że przy Komisji ma działać organ opiniodawczo–doradczy – Społeczna Rada do spraw Sztucznej Inteligencji, która ma liczyć od 9 do 15 członków.

Źródło: PAP