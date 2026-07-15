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15.07.2026 12:41

Kolejni zatrzymani w aferze RARS. Wśród nich dwoje byłych prezesów fundacji BGK

Agenci CBA zatrzymali byłego pracownika Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz dwoje byłych prezesów fundacji BGK. To kolejna odsłona afery RARS.

Kartka z wydrukowanym napisem Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
„Istnieje uzasadnione podejrzenie, że darowizny pozyskiwane przez fundację BGK od spółek Skarbu Państwa były przeznaczane na działalność polityczną” – zapewnia Jacek Dobrzyński. Fot. PAP/Vladyslav Musiienko

W środę rano agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzy osoby w związku z tzw. aferą RARS – poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Zatrzymani to dwoje byłych prezesów fundacji BGK – 52-letnia Renata K. i 42-letni Włodzimierz D. – oraz były pracownik RARS, 36-letni Paweł P.

Polecenie zatrzymania wydał prokurator śląskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

Istnieje uzasadnione podejrzenie, że darowizny pozyskiwane przez fundację [BGK – przyp. red.] od spółek Skarbu Państwa, zamiast na działalność charytatywną, były przeznaczane na działalność polityczną” – napisał na portalu X Jacek Dobrzyński.

Śledztwo ma wiele wątków. Badane są m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienie obowiązków w latach 2021-2023 przez pracowników RARS podczas organizowania i procedowania zakupów towarów dla agencji oraz działania na szkodę interesu publicznego.

Do tej pory 14 podejrzanym przedstawiono 33 zarzuty karne.

W sprawie nieprawidłowości w RARS toczą się dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy m.in. umów na dostawę agregatów prądotwórczych, maseczek i rękawiczek ochronnych. W tej sprawie zarzuty przedstawiono kilkunastu osobom oraz skierowano do sądu dwa akty oskarżenia. Drugie śledztwo dotyczy zakupu niskiej jakości węgla w latach 2022-2023 przez agencję.

Michał Kuczmierowski, prezes RARS w latach 2021-2024 został we wrześniu 2024 r. zatrzymany w Londynie. Decyzja o jego ekstradycji zapadnie we wrześniu.

Źródło: PAP

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