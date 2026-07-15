Kolejni zatrzymani w aferze RARS. Wśród nich dwoje byłych prezesów fundacji BGK

Agenci CBA zatrzymali byłego pracownika Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz dwoje byłych prezesów fundacji BGK. To kolejna odsłona afery RARS.

„Istnieje uzasadnione podejrzenie, że darowizny pozyskiwane przez fundację BGK od spółek Skarbu Państwa były przeznaczane na działalność polityczną” – zapewnia Jacek Dobrzyński. Fot. PAP/Vladyslav Musiienko

W środę rano agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzy osoby w związku z tzw. aferą RARS – poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Zatrzymani to dwoje byłych prezesów fundacji BGK – 52-letnia Renata K. i 42-letni Włodzimierz D. – oraz były pracownik RARS, 36-letni Paweł P.

Polecenie zatrzymania wydał prokurator śląskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

„Istnieje uzasadnione podejrzenie, że darowizny pozyskiwane przez fundację [BGK – przyp. red.] od spółek Skarbu Państwa, zamiast na działalność charytatywną, były przeznaczane na działalność polityczną” – napisał na portalu X Jacek Dobrzyński.

Śledztwo ma wiele wątków. Badane są m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienie obowiązków w latach 2021-2023 przez pracowników RARS podczas organizowania i procedowania zakupów towarów dla agencji oraz działania na szkodę interesu publicznego.

Do tej pory 14 podejrzanym przedstawiono 33 zarzuty karne.

W sprawie nieprawidłowości w RARS toczą się dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy m.in. umów na dostawę agregatów prądotwórczych, maseczek i rękawiczek ochronnych. W tej sprawie zarzuty przedstawiono kilkunastu osobom oraz skierowano do sądu dwa akty oskarżenia. Drugie śledztwo dotyczy zakupu niskiej jakości węgla w latach 2022-2023 przez agencję.

Michał Kuczmierowski, prezes RARS w latach 2021-2024 został we wrześniu 2024 r. zatrzymany w Londynie. Decyzja o jego ekstradycji zapadnie we wrześniu.

Źródło: PAP