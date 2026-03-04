Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.03.2026
04.03.2026 14:02

Komisja Europejska „gotowa zareagować” w sporze USA-Hiszpania

Komisja Europejska ogłosiła w środę, że jest „gotowa zareagować” w obronie interesów państw członkowskich. To reakcja na słowa prezydenta USA Donald Trump, który powiedział, że jego kraj przestaje handlować z Hiszpanią.

Komisja zapewni pełną ochronę interesów Unii Europejskiej. Jesteśmy w pełni solidarni ze wszystkimi państwami członkowskimi i wszystkimi ich obywatelami, a w ramach naszej wspólnej polityki handlowej jesteśmy gotowi zareagować w razie potrzeby w celu ochrony interesów UE. Będziemy nadal opowiadać się za stabilnymi, przewidywalnymi i wzajemnie korzystnymi transatlantyckimi stosunkami handlowymi, z korzyścią dla wszystkich” – stwierdził rzecznik KE Olof Gill.

Dodał, że UE zawarła ze Stanami Zjednoczonymi w 2025 r. „ważną umowę handlową”, a teraz Komisja oczekuje, że Waszyngton dotrzyma swoich zobowiązań.

We wtorek prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie jest zadowolony z Hiszpanii, w związku z czym Stany Zjednoczone nie będą już handlować z tym krajem. Argumentował, że Madryt nie zwiększył wydatków na obronność oraz nie pozwolił USA na korzystanie z swoich baz.

Po sobotnim ataku USA i Izraela na Iran premier Hiszpanii Pedro Sánchez oświadczył bowiem, że jego kraj odrzuca „jednostronną akcję militarną” przeciwko Iranowi. Z kolei w poniedziałek rano ministra obrony Hiszpanii Margarita Robles powiedziała, że bazy wojskowe na południu kraju, które od dekad użytkują Amerykanie na mocy paktu madryckiego, nie udzielą pomocy armii USA w jej ofensywnych działaniach przeciw Iranowi.

Źródła w hiszpańskim rządzie przekazały agencji EFE, ze jeśli Donald Trump chce zrewidować stosunki handlowe z Hiszpanią, musi przestrzegać umów między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską.

Donald Trump już wcześniej wielokrotnie krytykował Hiszpanię z powodu niskich wydatków na obronność. Groził jej m.in. nowymi cłami. W pewnym momencie zasugerował nawet, że powinna zostać wyrzucona z NATO.

Źródło: PAP, XYZ

unijne flagi przed siedzibą Komisji Europejskiej
Komisja Europejska zapewnia, że jest „gotowa zareagować” w obronie interesów państw członkowskich.
Fot. Santiago Urquijo/Getty Images
