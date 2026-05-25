Koncern CSG sfinalizował pierwsze przejęcie w Polsce

Koncern zbrojeniowy Czechoslovak Group (CSG) sfinalizował przejęcie polskiej spółki Domar MS, producenta wiązek kablowych.

W marcu 2026 r. spółki podpisały umowę przedwstępną dotyczącą przejęcia. Strony ustaliły, że wartość transakcji pozostanie objęta tajemnicą handlową.

To pierwsza inwestycja o charakterze akwizycyjnym zrealizowana przez spółkę CSG Polska. Firma zapowiedziała zwiększenie zatrudnienia i rozwój zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa Domar.

„Grupa przygotowała konkretny plan dla tego podmiotu, obejmujący inwestycje, wsparcie ekspansji na rynkach zagranicznych, a także wzrost zatrudnienia do 300 pracowników jeszcze w tym roku" – skomentował Wojciech Grzonka, prezes CSG Polska i wiceprezes ds. sprzedaży całej grupy.

Wojciech Grzonka dodał, że firma podtrzymuje deklarację, że podstawowym rynkiem działalności firmy pozostanie Polska, a Domar będzie rozwijał współpracę z dotychczasowymi kontrahentami oraz umacniał relacje z partnerami.

Przejęcie to dla CSG wzmocnienie kompetencji technologicznych w zakresie komponentów niezbędnych do produkcji zaawansowanych systemów uzbrojenia oraz rozwiązań podwójnego zastosowania (dual use).

Jak podawała grupa CSG przy podpisaniu umowy przedwstępnej z Domarem, akwizycja jest elementem długoterminowej strategii rozwoju działalności koncernu w Polsce. „Zakłada ona nie tylko dostarczanie nowoczesnych rozwiązań dla Sił Zbrojnych RP, ale także zwiększanie udziału produkcji lokalnej oraz rozbudowę kompetencji przemysłowych w Polsce" – podawała spółka w komunikacie. Wskazano także, że Polska jest dla CSG kluczowym, długoterminowym rynkiem zbytu.

Źródło: PAP/XYZ