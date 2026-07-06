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06.07.2026 17:09

Kosiniak-Kamysz: Polska przekazała Ukrainie pomoc wojskową wartą ponad 16,5 mld zł

Polska kontynuuje wsparcie wojskowe dla Ukrainy, a każda decyzja o przekazaniu sprzętu jest poprzedzona analizą potrzeb polskiej armii. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że łączny koszt polskich donacji wojskowych dla Ukrainy przekroczył już 16,5 mld zł.

Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister poinformował, że największe dostawy sprzętu wojskowego dla Ukrainy zostały zrealizowane w latach 2022–2023. Szacunkowy koszt przekazanego w tym okresie uzbrojenia i wyposażenia wyniósł około 15 mld zł. Fot. PAP/Radek Pietruszka

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska od pierwszych dni rosyjskiej inwazji wspiera Ukrainę, która została zaatakowana przez Rosję. Jak zaznaczył, pomoc dla Ukrainy pozostaje jednym ze strategicznych zadań państwa, a wsparcie jest realizowane w sposób ciągły.

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Szef MON wskazał, że polska pomoc obejmuje kilka obszarów. Są to przekazywanie uzbrojenia, wyposażenia wojskowego i amunicji, szkolenie ukraińskich żołnierzy w ramach unijnej misji EUMAM, a także zapewnianie zaplecza logistycznego i wsparcia w transferze pomocy wojskowej przekazywanej Ukrainie przez inne państwa.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że każda decyzja o przekazaniu uzbrojenia poprzedzana jest analizą prowadzoną przez Sztab Generalny Wojska Polskiego. Jak podkreślił, żadne donacje nie są realizowane bez oceny wojskowych, a priorytetem pozostaje bezpieczeństwo Polski.

Minister poinformował, że największe dostawy sprzętu wojskowego dla Ukrainy zostały zrealizowane w latach 2022–2023. Szacunkowy koszt przekazanego w tym okresie uzbrojenia i wyposażenia wyniósł około 15 mld zł.

Według danych przedstawionych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, od początku 2024 roku do chwili obecnej wartość kolejnych donacji wyniosła 1,55 mld zł. Oznacza to, że łączny koszt polskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy przekroczył 16,5 mld zł.

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Resort obrony przekazał, że wśród sprzętu przekazanego Ukrainie w ostatnim okresie znalazły się m.in. pociski rakietowe PAC-3 do systemu obrony powietrznej Patriot. MON nie podał szczegółów dotyczących liczby przekazanych pocisków ani terminów ich dostaw.

Resort podkreśla, że wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane z zachowaniem zasady, że bezpieczeństwo i zdolności obronne Polski pozostają najważniejszym kryterium przy podejmowaniu decyzji o kolejnych dostawach sprzętu wojskowego.

Wicepremier apelował, aby Polska była zjednoczona w sprawie bezpieczeństwa, bo podzielona będzie bezbronna.

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