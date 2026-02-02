KSeF: duże zainteresowanie, problemy tylko przy logowaniu przez profil zaufany

System Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) odnotował w pierwszych godzinach działania setki tysięcy faktur i niemal 2 mln logowań użytkowników. Ministerstwo Finansów uspokaja, że system działa stabilnie, a problemy dotyczyły wyłącznie logowania przez profil zaufany.

KSeF przyjął setki tysięcy faktur w pierwszym dniu

KSeF został uruchomiony w nocy z soboty na niedzielę. W poniedziałek rano, drugiego dnia działania systemu, przyjęto ponad 700 tys. faktur, a uwierzytelniło się w nim blisko 2 mln użytkowników. Zainteresowanie było osiem razy większe niż zwykle, co wywołało czasowe utrudnienia przy logowaniu za pomocą profilu zaufanego.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podkreślił, że część prób logowania nie wynikała z potrzeby wystawienia faktury, lecz z ciekawości użytkowników, którzy chcieli sprawdzić system. Ministerstwo Finansów zapewniło, że mimo problemów system działał stabilnie, a liczba faktur wpływających do KSeF nie została ograniczona.

Logowanie i bezpieczeństwo systemu

Rzecznik Ministerstwa Finansów oraz szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda zapewnili, że system działa zgodnie z założeniami, a urzędowe poświadczenia odbioru faktur są wystawiane bez opóźnień. Zastępca szefa KAS Zbigniew Stawicki skrytykował doniesienia o rzekomym braku bezpieczeństwa systemu i podkreślił kompetencje pracowników KAS.

Dyrektor Centrum Informatyki Resortu Finansów Roman Łożyński potwierdził, że nie odnotowano istotnych incydentów bezpieczeństwa. Konfederacja Lewiatan zaznaczyła, że przedsiębiorstwa zintegrowane z KSeF nie miały problemów z działaniem systemu, a trudności dotyczyły wyłącznie logowania przez profil zaufany.

Przejściowy okres dla firm i stacji paliw

Orlen ogłosił, że wydruki faktur dla klientów biznesowych na stacjach paliw będą dostępne jak dotychczas co najmniej do 1 kwietnia 2026 r. Firma chce, by przedsiębiorcy mieli czas na przygotowanie się do pełnego korzystania z KSeF. Zgodnie z wcześniejszymi planami, od 1 lutego 2026 r. faktury miały być wystawiane wyłącznie w systemie.

Pierwszym obowiązkiem korzystania z KSeF objęto przedsiębiorców, których sprzedaż w 2024 r. przekroczyła 200 mln zł. W 2026 r. wszystkie podmioty będą odbierać faktury wyłącznie za pośrednictwem systemu. Kary za błędy w stosowaniu KSeF nie obowiązują w tym roku.

Harmonogram wprowadzania KSeF dla kolejnych firm

Według szacunków Ministerstwa Finansów, w 2024 r. takich dużych firm było około 4,2 tys. Drugi etap obejmie pozostałe przedsiębiorstwa od 1 kwietnia 2026 r., z wyjątkiem najmniejszych firm, które system obejmie od 1 stycznia 2027 r..

Najmniejsze firmy to te, których miesięczne obroty podlegające dokumentowaniu nie przekraczają 10 tys. zł. W kwietniu system obejmie też osoby samozatrudnione wystawiające faktury innym firmom.

Historia opóźnień uruchomienia KSeF

Termin uruchomienia KSeF był kilkukrotnie przekładany. Początkowo planowano start pod koniec 2021 r., najpierw jako dobrowolny, a od 2023 r. obowiązkowy. W kolejnych latach terminy przesuwano kilkakrotnie z powodu błędów w systemie i potrzeb przygotowania przedsiębiorców.

Ostatecznie Minister Finansów Andrzej Domański ogłosił w kwietniu 2024 r., że system zostanie uruchomiony od 1 lutego 2026 r. dla dużych firm oraz od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych podatników.

Źródło: PAP