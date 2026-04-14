14.04.2026

Laboratorium AI na UG ma integrować naukowców i odpowiadać na potrzeby gospodarki

Nowo powołane Interdyscyplinarne Laboratorium Zastosowań Sztucznej Inteligencji na Uniwersytecie Gdańskim ma m.in. łączyć różne dziedziny nauki wokół praktycznych zastosowań AI – zapowiedział jego szef dr Jakub Neumann prof. UG. Jego zdaniem AI stanowi ogromną szansę na rozwój.

– Nowe laboratorium jest przestrzenią, która ma łączyć idee zastosowań sztucznej inteligencji dla różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Jest przestrzenią realizacji pomysłów i rozwiązań problemów ważnych także dla naszego otoczenia społecznego i gospodarczego – podkreślił w rozmowie z PAP Neumann.

Jak zaznaczył, kluczowe znaczenie ma interdyscyplinarność i otwartość na współpracę – wewnątrz uczelni i z partnerami zewnętrznymi.

– Na co dzień widzę laboratorium przede wszystkim jako miejsce organizacji i realizacji rozmaitych interdyscyplinarnych projektów wykorzystujących rozwiązania sztucznej inteligencji – dodał.

Laboratorium ma również pełnić funkcję koordynacyjną dla inicjatyw związanych z AI na uczelni. Profesor zwrócił uwagę, że obecna struktura akademicka – podział na wydziały, instytuty i zakłady – nie sprzyja współpracy, kontaktom i wymianie idei czy wspólnym dyskusjom.

Decyzja o powołaniu jednostki wynika – jak zaznaczył – z rosnącego znaczenia sztucznej inteligencji oraz zwiększonego zapotrzebowania na współpracę w tym obszarze.

Impulsem były także konkretne sygnały ze środowiska akademickiego i biznesowego.

Wiele osób zainteresowanych wykorzystaniem AI zaczęło się zgłaszać (...). Spotykam się z przedstawicielami różnych wydziałów UG, a także z przedstawicielami trójmiejskich firm. Zgłaszają się też studenci i koła naukowe – powiedział.

Czytaj także: UiPath będzie rozwijać AI na AGH. Rumuński gigant chce „otworzyć drogę dla polskich LLM”

Laboratorium ma obejmować wszystkie dziedziny nauki – od humanistyki i nauk społecznych, przez ścisłe i przyrodnicze, po medyczne oraz inżynieryjno-techniczne.

– Sukces może przynieść przede wszystkim współpraca naukowców z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych z naukowcami z nauk ścisłych i przyrodniczych – zaznaczył Neumann.

Jednostka będzie realizować projekty własne i wspierać inne inicjatywy. Wśród już prowadzonych działań wymienił projekt NeuroAI, realizowany wspólnie z wydziałami UG oraz startupem Medalion Technology.

– Dotyczy rozwiązania pewnego problemu z tematyki AI przy wykorzystaniu rezultatów badań nad ludzkim mózgiem i mechanizmami, jakie wykształciła u nas ewolucja – wyjaśnił.

Kolejnym przedsięwzięciem jest przygotowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli dotyczących wykorzystania AI w edukacji. Laboratorium angażuje się też w organizację konferencji Morze.AI.

Istotnym obszarem działalności mają być także kwestie etyczne i prawne.

Laboratorium już współpracuje z partnerami zewnętrznymi, m.in. przy wsparciu uczelnianych spółek, i planuje dalszy rozwój relacji – szczególnie w ramach Związku Uczelni Fahrenheita oraz z przemysłem.

Kluczowym wyzwaniem pozostaje dostęp do infrastruktury.

– Laboratorium bardzo pilnie potrzebuje zasobów obliczeniowych. Pozyskanie sprzętu lub swobodny dostęp do mocy obliczeniowej staje się krytyczny – podkreślił Neumann.

Czytaj także: Wietrzenie w innowacjach. Będzie remanent kolejnego kluczowego obszaru

Źródło: PAP

AI - sztuczna inteligencja
Zdj. ilustracyjne. Fot. Andriy Onufriyenko/Getty
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Warszawski startup Replenit z dużym finansowaniem. Pozyskał 2,5 mln dolarów na rozwój
Warszawski startup Replenit pozyskał 2,5 mln dolarów finansowania pre-seed. Firma rozwijająca rozwiązania AI dla handlu planuje skalowanie działalności i ekspansję do USA. W rundzie uczestniczyli…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Nowa era Węgier. Pierwsze wystąpienie Pétera Magyara w roli przyszłego premiera (RELACJA Z WĘGIER)
Przywrócenie praworządności, zawarcie przyjaznych stosunków z sąsiadami i Polską, ale też zachowanie pragmatyzmu w stosunkach z Rosją. Péter Magyar nakreślił nową wizję Węgier na spotkaniu z…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Klęska Orbána wyzwaniem dla Pekinu. Co wyniki wyborów oznaczają dla Chin?
Zwycięstwo opozycji na Węgrzech to kłopot dla Chin, które uczyniły z Budapesztu swojego rzecznika i bazę do ekspansji gospodarczej w Europie. Co teraz zrobi nowy rząd nad Balatonem i jak może…
14.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste Świat
Amerykańska giełda nadal daje zarobić. Pięć strategii, które sprawdzają się w tym roku
Główny indeks akcji S&P 500 jest na minusie, a inwestorzy żyją w strachu przed geopolityką. Nie oznacza to jednak, że na amerykańskiej giełdzie nie da się zarobić. Są tam nie tylko spółki, ale całe…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Polski rynek M&A coraz odporniejszy na geopolitykę. Pierwszy kwartał zaskoczył skalą inwestycji
Liczba fuzji i przejęć w Polsce w pierwszym kwartale 2026 r. nieznacznie spadła w porównaniu z ostatnimi trzema miesiącami 2025 r. Ale na rynku nie widać dużego wpływu niepewności makroekonomicznej.…
14.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
140 mln euro dla technologicznych firm. Fundusz Cogito rośnie dzięki Future Tech Poland
Cogito Fund II pozyskał 30 mln euro z programu Future Tech Poland i może urosnąć do ponad 140 mln euro. Rośnie pula pieniędzy na rozwój polskich spółek technologicznych i ich zagraniczną ekspansję.
13.04.2026