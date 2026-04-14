Laboratorium AI na UG ma integrować naukowców i odpowiadać na potrzeby gospodarki

Nowo powołane Interdyscyplinarne Laboratorium Zastosowań Sztucznej Inteligencji na Uniwersytecie Gdańskim ma m.in. łączyć różne dziedziny nauki wokół praktycznych zastosowań AI – zapowiedział jego szef dr Jakub Neumann prof. UG. Jego zdaniem AI stanowi ogromną szansę na rozwój.

– Nowe laboratorium jest przestrzenią, która ma łączyć idee zastosowań sztucznej inteligencji dla różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Jest przestrzenią realizacji pomysłów i rozwiązań problemów ważnych także dla naszego otoczenia społecznego i gospodarczego – podkreślił w rozmowie z PAP Neumann.

Jak zaznaczył, kluczowe znaczenie ma interdyscyplinarność i otwartość na współpracę – wewnątrz uczelni i z partnerami zewnętrznymi.

– Na co dzień widzę laboratorium przede wszystkim jako miejsce organizacji i realizacji rozmaitych interdyscyplinarnych projektów wykorzystujących rozwiązania sztucznej inteligencji – dodał.

Laboratorium ma również pełnić funkcję koordynacyjną dla inicjatyw związanych z AI na uczelni. Profesor zwrócił uwagę, że obecna struktura akademicka – podział na wydziały, instytuty i zakłady – nie sprzyja współpracy, kontaktom i wymianie idei czy wspólnym dyskusjom.

Decyzja o powołaniu jednostki wynika – jak zaznaczył – z rosnącego znaczenia sztucznej inteligencji oraz zwiększonego zapotrzebowania na współpracę w tym obszarze.

Impulsem były także konkretne sygnały ze środowiska akademickiego i biznesowego.

– Wiele osób zainteresowanych wykorzystaniem AI zaczęło się zgłaszać (...). Spotykam się z przedstawicielami różnych wydziałów UG, a także z przedstawicielami trójmiejskich firm. Zgłaszają się też studenci i koła naukowe – powiedział.

Laboratorium ma obejmować wszystkie dziedziny nauki – od humanistyki i nauk społecznych, przez ścisłe i przyrodnicze, po medyczne oraz inżynieryjno-techniczne.

– Sukces może przynieść przede wszystkim współpraca naukowców z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych z naukowcami z nauk ścisłych i przyrodniczych – zaznaczył Neumann.

Jednostka będzie realizować projekty własne i wspierać inne inicjatywy. Wśród już prowadzonych działań wymienił projekt NeuroAI, realizowany wspólnie z wydziałami UG oraz startupem Medalion Technology.

– Dotyczy rozwiązania pewnego problemu z tematyki AI przy wykorzystaniu rezultatów badań nad ludzkim mózgiem i mechanizmami, jakie wykształciła u nas ewolucja – wyjaśnił.

Kolejnym przedsięwzięciem jest przygotowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli dotyczących wykorzystania AI w edukacji. Laboratorium angażuje się też w organizację konferencji Morze.AI.

Istotnym obszarem działalności mają być także kwestie etyczne i prawne.

Laboratorium już współpracuje z partnerami zewnętrznymi, m.in. przy wsparciu uczelnianych spółek, i planuje dalszy rozwój relacji – szczególnie w ramach Związku Uczelni Fahrenheita oraz z przemysłem.

Kluczowym wyzwaniem pozostaje dostęp do infrastruktury.

– Laboratorium bardzo pilnie potrzebuje zasobów obliczeniowych. Pozyskanie sprzętu lub swobodny dostęp do mocy obliczeniowej staje się krytyczny – podkreślił Neumann.

Źródło: PAP