Lewica chce debaty na temat dużych zmian w ochronie zdrowia. Marszałek Czarzasty wymienił cztery kwestie

Klub Lewicy chce rozpocząć dyskusję polityczną na temat istotnych zmian w ochronie zdrowia. Proponuje cztery tematy, w tym ustalenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń dla lekarzy – poinformował w środę lider Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Polityk wypowiadał się przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu. Podczas konferencji prasowej podał, że jego ugrupowanie „od wielu tygodni postuluje bardzo daleko idące i radykalne zmiany, jeżeli chodzi o opiekę medyczną w Polsce”.

Lewica chce dyskusji o zmianach w ochronie zdrowia. I to „radykalnych"

Lider Nowej Lewicy przedstawił cztery punkty, nad którymi – według ugrupowania – dyskusja powinna rozpocząć się „w trybie natychmiastowym”. Jak zaznaczył, sygnalizuje konieczność rozpoczęcia debaty o nich, nie przesądzając z góry, jakie decyzje powinny zapaść.

– Nie przesądzając o wyniku tej dyskusji zgłaszam o wiele dalej idące propozycje niż były zgłaszane do tej pory i robię to świadomie w imieniu klubu parlamentarnego Lewicy – powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Kwestie, które wymienił, to:

określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy,

zakaz łączenia praktyki prywatnej z praktyką w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej,

analiza dotycząca tego, czy urządzenia medyczne i aparatura medyczna w placówkach są wykorzystywane w pełnym wymiarze czasowym,

egzekwowanie ewidencji czasu pracy lekarzy.

– W Polsce jest wielu fantastycznych lekarzy i to nie jest wina lekarzy, że jest taka sytuacja. Nie obarczam lekarzy i nie robię nagonki na lekarzy, ale czas jest najwyższy, żeby sprawy systemu funkcjonowania służby zdrowia w sposób bardzo poważny i bardzo radykalny przedyskutować – powiedział polityk.

Dodał, że Lewica „jest gotowa do poparcia bardzo radykalnych zmian w systemie służby zdrowia”.

Kontrowersje wokół zarobków radnego z KO w warszawskim szpitalu

Debata o zarobkach lekarzy w Polsce trwa od dłuższego czasu, ale nasiliła się po medialnych ustaleniach dotyczących zarobków lekarza w trakcie specjalizacji, będącego jednocześnie radnym Koalicji Obywatelskiej. Był on zatrudniony między innymi w Warszawskim Szpitalu Południowym. W 2025 r. miał zarobić 1,6 mln zł.

Ponadto, według najnowszych doniesień Portalu Zero, oddział ratunkowy w tym szpitalu miał w przyspieszonym trybie pomagać politykom KO.

– Jeżeli funkcjonują w jakimkolwiek systemie patologie, to po pierwsze trzeba je nazwać, po drugie – potępić, po trzecie – poprawić – odpowiedział marszałek Sejmu pytany o tę kwestię.

Rząd chce zbierać dane o zarobkach medyków

Marszałek Sejmu został zapytany także, czy podczas trwającego posiedzenia Sejmu uchwalona zostanie ustawa umożliwiająca zbieranie informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Jej projekt przyjęto na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów. W środę ma się odbyć jej pierwsze czytanie.

Czarzasty powiedział, że jest zwolennikiem „pierwszego, drugiego i trzeciego czytania na tym posiedzeniu Sejmu”. Oświadczył też, że w najbliższym czasie ze strony klubu Lewicy należy się spodziewać poselskiego projektu ustawy dotyczącego finansowania służby zdrowia.

Źródło: PAP