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16.06.2026 14:48

Rząd przyjął projekt podatku od nadmiarowych zysków spółek paliwowych

Przyjęliśmy projekt ustawy wprowadzającej podatek od nadmiarowych zysków spółek paliwowych – ogłosił rzecznik rządu. Poza tzw. windfall tax gabinet przyjął też projekt ws. zbierania informacji o zarobkach lekarzy oraz uchwalę ws. stworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce.

Rząd przyjął windfall tax

Rzecznik rządu Adam Szłapka ogłosił, że rząd przyjął projekt ustawy ws. windfall tax – podatku od nadmiarowych zysków spółek paliwowych.

Chodzi o to, by poszczególne firmy nie miały ponadnormatywnego zysku z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i wzrostu cen ropy, bo ktoś będzie musiał za to zapłacić. Dzięki programowi „Ceny Paliw Niżej” nie byli to konsumenci, ale był to budżet państwa. Dlatego postanowiliśmy zastosować to rozwiązanie – tłumaczył.

Zgodnie z założeniami projektu do budżetu państwa trafi 4 mld zł z tego podatku. Stawka, która początkowo miała wynosić 75 proc., wyniesie 60 proc. Podstawą opodatkowania będzie nadwyżka przychodów ponad kwotę, jaka zostałaby osiągnięta przy zastosowaniu marży referencyjnej, a rokiem referencyjnym będzie rok obrotowy zakończony przed 1 marca 2026 r. Opodatkowaniu podlegać ma nadwyżka ponad 20 proc. wzrostu przychodów.

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Wynagrodzenia lekarzy powiązane z ich danymi

Rada Ministrów przyjęła też projekt ustawy, który umożliwi zbieranie informacji o zarobkach lekarzy w powiązaniu z ich numerem PESEL. To pokłosie medialnych doniesień o lekarzu w trakcie specjalizacji i radnym Koalicji Obywatelskiej, który w 2025 r. zarobił 1,6 mln zł.

Zgodnie z projektem Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji będzie otrzymywała dane o wynagrodzeniach lekarzy powiązane z ich numerem PESEL. Dotąd były one zanonimizowane. Przyjęcie projektu zapowiedział przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.

Aby wprowadzić zmiany w tym systemie, musimy najpierw zebrać wszystkie informacje – powiedział Adam Szłapka.

Rząd zaczyna przygotowania do utworzenia stałej bazy USA

Rząd przyjął także uchwałę, która upoważnia szefa MON do działań w celu utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce.

Zależy nam na tym, żeby obecność była stała, a nie rotacyjna – powiedział rzecznik rządu.

Jak podkreślił, rząd musi poczynić bardzo szczegółowe przygotowania w tej sprawie.

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We wtorek rano zebrał się Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Miał omówić gwarancje – finansowe, infrastrukturalne i logistyczne – dla zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.

Oprócz tego rząd przyjął projekt ustawy, który ułatwia komunikację elektroniczną w spółkach.

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Źródło: PAP, XYZ

Rzecznik rządu Adam Szłapka
Rząd przyjął projekt podatku od nadmiarowych zysków spółek paliwowych. Fot. PAP/Radek Pietruszka
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