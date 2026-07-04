„Lewica dowozi” i rusza w letnią trasę

Nowa Lewica ogłosiła w sobotę inaugurację letniej trasy pod hasłem „Lewica dowozi”. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że celem są spotkania z wyborcami w dziesiątkach miejscowości, gdzie Lewica będzie mówić o swoich osiągnięciach i wyzwaniach na przyszłość.

Jedziemy walczyć o 2027 rok - mówił wicepremier Gawkowski, nawiązując do zaplanowanych na przyszły rok wyborów parlamentarnych. Fot. PAP/Paweł Supernak

Serię wakacyjnych spotkań z wyborcami - m.in. w popularnych polskich destynacjach urlopowych - kluczowi politycy Nowej Lewicy ogłosili w sobotę podczas konferencji w podwarszawskich Falentach. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Gawkowski, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Katarzyna Kotula i liderka parlamentarnego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska.

❤️ Od początku naszej działalności przyświeca nam jedno hasło: „Najpierw ludzie, potem ludzie”. Bo polityka ma sens tylko wtedy, gdy odpowiada na codzienne potrzeby ludzi i realnie poprawia jakość życia. To dla Was dowozimy konkretne rozwiązania – te, które ułatwiają życie,… pic.twitter.com/8OqLhu7PY7 — Lewica (@__Lewica) July 4, 2026

Gawkowski zadeklarował podczas wystąpienia w sobotę, że „Lewica chce być w każdej polskiej miejscowości”. W trasie politycy mają - jak mówił - rozmawiać i słuchać wyborców, a także chwalić się swoimi dotychczasowymi osiągnięciami w rządzie. Wśród tych sukcesów Gawkowski wymienił m.in. wprowadzenie renty wdowiej czy możliwość transkrypcji aktu zawartego za granicą jednopłciowego małżeństwa.

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- Lewica w rządzie pokazała, że kiedy jej się słucha, notowania rządu rosną. Lewica w rządzie dała nadzieję milionom ludzi (...) Lewica w rządzie to jest sprawczość i duma z naszych osiągnięć (...) Jedziemy walczyć o 2027 rok - mówił wicepremier, nawiązując do zaplanowanych na przyszły rok wyborów parlamentarnych. - Chcemy opowiadać o naszych sukcesach, rozmawiać z Wami o tym, co Was trapi, co Wam się podoba, ale także o tym, co wymaga zmiany - powiedział.

Inauguracja letniej trasy Lewicy „Lewica Dowozi” https://t.co/7JOCWdxmlx — Lewica (@__Lewica) July 4, 2026

Dziemianowicz-Bąk stwierdziła natomiast, że celem Lewicy jest „powstrzymanie marszu skrajnej prawicy”, która - jak oceniła - „jak pleśń wyrasta na nierównościach i zaniku więzi społecznych”. Jak uznała, skrajna prawica „karmi się problemami zwykłych ludzi”, których rozwiązywanie jest zadaniem Lewicy. Wśród tych problemów wskazała m.in. na trudności związane z rynkiem pracy, w tym tzw. umowy śmieciowe, którym - jak mówiła - jej parta wydała wojnę.

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Trasa Lewicy ma zacząć się w niedzielę od wizyty polityków w woj. kujawsko-pomorskim, w Kruszwicy i Inowrocławiu; następnie Lewica uda się na Pomorze.

Źródło: PAP