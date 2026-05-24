24.05.2026

Lotnisko w Modlinie z największym spadkiem w 2025 r. Ryanair ma największy udział w rynku

Ruch na lotnisku w Modlinie spadł w 2025 r. o 35 proc. w ujęciu rocznym – podał Urząd Lotnictwa Cywilnego. Z informacji ULC wynika też, że Ryanair miał największy, 35-procentowy udział w przewozie regularnym, wygrywając z Wizz Airem i LOT-em.

W 2025 r. 4 z 15 lotnisk w Polsce zaliczyły spadek ruchu. Najmocniej ucierpiało lotnisko Warszawa-Modlin – obsłużenie 1,74 mln pasażerów oznacza o 35 proc. mniejszy ruch w ujęciu rocznym. O 15 proc. spadł za to ruch w Radomiu, o 6 proc. na lotnisku Szczecin-Goleniów, a w porcie Zielona Góra-Babimost – o 3 proc.

Z kolei największe wzrosty procentowe odnotował port Olsztyn-Mazury (+27 proc.). Dalsze miejsca zajęły Bydgoszcz i Kraków-Balice (po +20 proc.)

Lotnisko Chopina 1., na dalszych miejscach Kraków i Gdańsk

Tymczasem na warszawskim Lotnisku Chopina odprawiono w 2025 r. 24,08 mln pasażerów – o 13 proc. więcej r/r. To najwyższy wynik w Polsce.

Na drugim miejscu w liczbie przewiezionych pasażerów w 2025 r. był port Kraków-Balice, który obsłużył ok. 13,24 mln osób, o 20 proc więcej. Trzecie miejsce zajęło lotnisko w Gdańsku, które miało 7,38 mln podróżnych, co oznacza wzrost o 10 proc. r/r.

Na dalszych miejscach znalazły się Katowice-Pyrzowice (7,29 mln pasażerów), Wrocław-Strachowice (4,9 mln), Poznań-Ławica (4,14 mln), Warszawa-Modlin (1,74 mln), Rzeszów-Jasionka (1,23 mln), Łódź (489 tys.), i Lublin (469 tys.). Listę zamykają Szczecin-Goleniów (451 tys.), Bydgoszcz (433 tys.), Warszawa-Radom (95 tys.), Olsztyn-Mazury (87 tys.) i Zielona Góra-Babimost (80 tys.).

Ryanair najpopularniejszą linią lotniczą w 2025 r.

Najwięcej pasażerów z i do polskich lotnisk w ruchu regularnym przewiózł Ryanair. Z liczbą 18,33 mln osób irlandzki przewoźnik ma 35-procentowy udział w rynku.

Na drugim miejscu był węgierski Wizz Air (13,89 mln osób, 27-procentowy udział), a na trzecim – LOT (8,74 mln osób, 17-procentowy udział). Czwarta była Lufthansa, a piąty Enter Air.

Źródło: PAP

