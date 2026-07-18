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18.07.2026 10:03

Lotnisko w Radomiu może zyskać nowe połączenie z drogą ekspresową S12

Trwają rozmowy dotyczące przygotowania, realizacji i finansowania budowy drogi łączącej lotnisko Warszawa–Radom z planowaną drogą ekspresową S12. Inwestycja ma być realizowana przez samorządy lokalne – poinformowało Ministerstwo Infrastruktury w odpowiedzi na interpelację poselską.

Na zdjęciu terminal lotniska w Radomiu.
Lotnisko w Radomiu operacyjnie uruchomione. Fot. Piotr Polak, PAP

Planowana inwestycja zakłada budowę nowego odcinka drogi łączącego trasę S12 z ul. Wojska Polskiego w Radomiu, prowadzącą do lotniska Warszawa–Radom. Nowa trasa ma stanowić alternatywny przebieg dla obecnej drogi krajowej nr 9.

Resort infrastruktury zaznaczył, że planowany łącznik nie będzie przebiegał w ciągu drogi krajowej i nie zostanie zaliczony do kategorii dróg krajowych. Ma on stanowić element uzupełniający podstawową sieć drogową w regionie i być realizowany przez samorządy lokalne.

W rozmowach dotyczących inwestycji uczestniczą Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, prezydent Radomia oraz Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Ministerstwo Infrastruktury oceniło przedsięwzięcie jako pożądane z punktu widzenia rozwoju regionu i zadeklarowało wsparcie projektu w zakresie swoich kompetencji.

Droga ekspresowa S12 powstaje w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Trasa pełnić będzie rolę korytarza komunikacyjnego, który połączy centralną i zachodnią Polskę ze wschodnią częścią kraju.

Odnowiony port lotniczy w Radomiu został oddany do użytku jesienią 2023 r. W 2025 r. lotnisko odprawiło 95 tys. podróżnych, czyli mniej niż rok wcześniej, a w 2026 r. – jak ocenia PPL – ta liczba powinna wzrosnąć do około 120 tys. Potencjał tego miejsca gwarantuje moce przerobowe mogące przyjąć rocznie do 1,5 mln pasażerów.

W regionie działają jeszcze dwa lotniska. Port Warszawa–Modlin, który obsłużył w ubiegłym roku 1,75 mln podróżujących, oraz największe lotnisko w Polsce – im. Chopina w Warszawie – z usług którego skorzystało rekordowe 24,1 mln pasażerów.

Na początku 2026 r. PPL zaprezentowały strategię rozwoju lotniska Warszawa–Radom, które rok rocznie generuje straty rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. Ta zakłada przejście na model hybrydowy, czyli pasażerski i pozapasażerski, wspierając m.in. obsługę techniczną i serwisową samolotów oraz transport cargo.

Źródło: PAP, XYZ

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