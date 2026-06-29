Magazyny gazu wypełnione w 70 proc. Polska odbudowuje zapasy

Wypełnienie magazynów gazu w Polsce wzrosło do 70 proc. – podaje Gas Storage Poland. Kraj odbudowuje zapasy po kwietniowych minimach.

We wrześniu 2025 r. poziom wypełnienia magazynów wynosił 100 proc. W kwietniu 2026 r. zapasy spadły do minimów 42 proc., po czym w maju wzrosły do 55 proc.

Teraz stany magazynowe sięgają 70 proc. – podaje Gas Storage Poland, spółka zależna Gaz-System będąca operatorem systemu magazynowania gazu w Polsce.

Wojna na Bliskim Wschodzie doprowadziła do gwałtownego wzrostu cen gazu – cieśnina Ormuz, która odpowiada za 20 proc. światowych dostaw LNG, została sparaliżowana. Efektem była rywalizacja Europy i Azji o dostawy surowca, co przełożyło się na niższe od średniej stany magazynowe w całej Europie.

27 lutego, na dzień przed atakiem USA i Izraela na Iran, benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie kosztowały około 32 euro za MWh. W szczytowym momencie, 18 marca, sięgnęły 61,5 euro.

Po 11 kwietnia ceny gazu gwałtownie spadły z okolic 50 euro. W poniedziałek o godz. 9.00 czasu polskiego kontrakty na gaz kosztują 41,65 euro za MWh.

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Źródło: PAP, XYZ