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17.07.2026 21:07

Magyar chce zwrotu unijnej kary za politykę migracyjną Węgier

Premier Węgier Peter Magyar domaga się od Unii Europejskiej zwrotu kar finansowych nałożonych na Budapeszt za politykę migracyjną poprzedniego rządu Viktora Orbana.

Peter Magyar
Premier ocenił, że obecna polityka migracyjna wielu państw UE jest bardziej restrykcyjna niż wcześniej, dlatego utrzymywanie kar wobec Budapesztu jest – jego zdaniem – nieuzasadnione. Fot. Janos Kummer/Getty Images

Szef węgierskiego rządu argumentuje, że stanowisko państw UE wobec nielegalnej migracji zmieniło się, a działania, za które ukarano Węgry, są obecnie podejmowane także przez inne kraje członkowskie.

W rozmowie z portalem Euronews Peter Magyar zażądał zwrotu środków, które Węgry musiały zapłacić w związku z decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Premier ocenił, że obecna polityka migracyjna wielu państw UE jest bardziej restrykcyjna niż wcześniej, dlatego utrzymywanie kar wobec Budapesztu jest – jego zdaniem – nieuzasadnione.

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Sprawa dotyczy wyroku TSUE z 2024 roku, który nałożył na Węgry karę w wysokości 200 mln euro płatną jednorazowo oraz dodatkową karę miliona euro za każdy dzień zwłoki. Trybunał uznał, że rząd Viktora Orbana nie wykonał wyroku z 2020 roku dotyczącego procedur azylowych i naruszył unijne przepisy, nie zapewniając osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową prawa do sprawiedliwego traktowania.

Spór z Brukselą dotyczył m.in. działań podjętych przez Węgry po kryzysie migracyjnym. Budapeszt wybudował ogrodzenie na granicy z Serbią, aby ograniczyć napływ migrantów, a osoby chcące ubiegać się o azyl były kierowane do składania wniosków w węgierskim konsulacie w Belgradzie. Według unijnych instytucji procedury te w praktyce ograniczały dostęp do systemu azylowego, a większość składanych wniosków była odrzucana.

Po zwycięstwie w kwietniowych wyborach parlamentarnych Magyar zapowiadał rozwiązanie problemu dodatkowych kar dziennych. Według Euronews od czasu objęcia przez niego urzędu Węgry zostały jednak obciążone kolejnymi należnościami na łączną kwotę 69 mln euro. Premier określił decyzje sądu jako „nadmiernie upolitycznione” i stwierdził, że obecnie są one „nieakceptowalne” ze względu na zmianę podejścia Europy do ochrony granic.

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Magyar podkreślił, że Węgry prowadzą rozmowy z Komisją Europejską w sprawie rozwiązania kwestii dziennych kar finansowych. Jego zdaniem skoro wiele państw UE zaostrza obecnie działania przeciwko nielegalnej migracji, Budapeszt nie powinien ponosić kosztów za politykę, która – według niego – jest coraz częściej stosowana w całej Unii. Premier wezwał także UE do zwrotu wszystkich dotychczas zapłaconych kar.

Źródło: PAP

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