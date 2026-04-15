Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 15.04.2026
15.04.2026 11:15

Magyar zapowiada radykalną zmianę w węgierskich mediach publicznych

Peter Magyar, lider partii Tisza, która zwyciężyła w wyborach parlamentarnych na Węgrzech, powtórzył w rozmowie w publicznym Radiu Kossuth, że jego rząd wstrzyma nadawanie programów mediów publicznych i wprowadzi nowe instytucje nadzorujące media.

Magyar po raz ostatni wystąpił w mediach publicznych we wrześniu 2024 r. W trakcie zakończonej kampanii wyborczej nie dostał ani jednego zaproszenia do wystąpienia na antenie mediów publicznych – informowała jego partia.

– Węgrzy zasługują na media publiczne, które przekazują prawdę – powiedział Magyar, zapowiadając zawieszenie nadawania mediów publicznych, uchwalenie nowej ustawy medialnej, powołanie nowej instytucji nadzoru nad mediami oraz zapewnienie wolności prasy po objęciu urzędu.

– Jest coś dziwnego w tym, że ostatni raz byłem tu, w mediach publicznych, półtora roku temu, we wrześniu 2024 r. Potrzebne były głosy i zgoda trzech milionów ludzi, aby ponownie wpuścić lidera najsilniejszej partii opozycyjnej i dać mu przestrzeń medialną – podkreślił Magyar.

– Po utworzeniu rządu jednym z naszych pierwszych kroków będzie zawieszenie nadawania wiadomości w tym medium propagandowym – powiedział.

Dodał, że nie ma w sobie chęci zemsty i nie pragnie zemsty osobistej.

– Nie chodzi o mnie, lecz o to, że każdy człowiek zasługuje na media publiczne, które przekazują prawdę – stwierdził.

Polityk powtórzył na antenie radia wezwanie do prezydenta Tamása Sulyoka o jak najszybsze ogłoszenie inauguracyjnego posiedzenia Zgromadzenia Narodowego. Magyar spotka się z prezydentem o godz. 10. Przewodniczący Tiszy oskarżył następnie ustępujące władze o niszczenie dokumentów w ministerstwach spraw zagranicznych i obrony. Przyznał, że posiada nagrania potwierdzające ten zarzut.

Lider opozycji pierwszy raz od półtora roku gościł w publicznej telewizji

Chwilę później Magyar wystąpił w telewizji publicznej. Jak stwierdził na antenie M1, przyszły rząd Węgier nie będzie ingerować w pracę mediów publicznych.

Przewodniczący Tiszy stwierdził też, że dobrze jest pojawić się w mediach publicznych po tak długiej przerwie. Następnie powtórzył, że zawiesi nadawanie wiadomości w mediach publicznych, które określił jako fabrykę kłamstw.

Pytany o plan pozyskania i wydania funduszy unijnych, których wypłatę wstrzymano z powodu naruszania praworządności przez rząd Viktora Orbána, powiedział, że wyjaśniałby to już wcześniej, jednak nie otrzymywał zaproszeń do telewizji. Stwierdził, że środki te zostaną przeznaczone m.in. na poprawę stanu szpitali, przytaczając przykład Polski, gdzie – według jego słów – za pieniądze unijne zbudowano szybką kolej, podczas gdy na Węgrzech wagony się rozpadają.

Czytaj także: Marszałek sejmu zapowiedział rozmowy z Węgrami o powołaniu grupy parlamentarnej ws. kontaktów PiS–Fidesz

Jak poinformował, część środków trafi na Węgry pod koniec sierpnia.

Komisja Europejska zamroziła około 17 mld euro funduszy przeznaczonych dla Węgier z powodu obaw o niezależność sądownictwa i korupcję. Przekazanie tych środków uzależniono od reform gwarantujących uczciwość ich wydatkowania.

W wyborach parlamentarnych Tisza zdobyła większość konstytucyjną, która wynosi 133 mandaty w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Obecnie, po przeliczeniu ponad 98 proc. głosów, ugrupowanie Magyara ma 136 miejsc w parlamencie, koalicja Fideszu i KDNP pod przewodnictwem Orbána – 57, a skrajnie prawicowy Mi Hazánk – sześć. W jednym okręgu jednomandatowym zarządzono powtórzenie głosowania, a wciąż liczone są głosy oddane korespondencyjnie i za granicą.

Czytaj także: Nowa era Węgier. Pierwsze wystąpienie Pétera Magyara w roli przyszłego premiera (RELACJA Z WĘGIER)

Źródło: PAP

Peter Magyar na wyborczym wiecu
Peter Magyar na wyborczym wiecu, marzec 2026 r. Fot. Janos Kummer/Getty Images
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste Świat
Amerykańska giełda nadal daje zarobić. Pięć strategii, które sprawdzają się w tym roku
Główny indeks akcji S&P 500 jest na minusie, a inwestorzy żyją w strachu przed geopolityką. Nie oznacza to jednak, że na amerykańskiej giełdzie nie da się zarobić. Są tam nie tylko spółki, ale całe…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG20 na drodze do historycznego maksimum, Żabka liderem wzrostu. Notowania GPW z 14 kwietnia 2026 r.
To był dobry dzień na warszawskim parkiecie. WIG20 idzie w górę i bliski jest pobicia historycznego rekordu. Oto co działo się we wtorek 14 kwietnia 2026 r. na warszawskim parkiecie.
14.04.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Paradoks wyższej prognozy MFW dla Polski. Globalna gospodarka spowolni, a wzrost cen przyspieszy
Polska gospodarka ma rozwijać się szybko na tle największych rynków UE – wynika z „World Economic Outlook”. Paradoksalnie mocniej niż przewidywano jeszcze pół roku temu. To jednak efekt urealnienia…
14.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Nowa era Węgier. Pierwsze wystąpienie Pétera Magyara w roli przyszłego premiera (RELACJA Z WĘGIER)
Przywrócenie praworządności, zawarcie przyjaznych stosunków z sąsiadami i Polską, ale też zachowanie pragmatyzmu w stosunkach z Rosją. Péter Magyar nakreślił nową wizję Węgier na spotkaniu z…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Polski rynek M&A coraz odporniejszy na geopolitykę. Pierwszy kwartał zaskoczył skalą inwestycji
Liczba fuzji i przejęć w Polsce w pierwszym kwartale 2026 r. nieznacznie spadła w porównaniu z ostatnimi trzema miesiącami 2025 r. Ale na rynku nie widać dużego wpływu niepewności makroekonomicznej.…
14.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Algorytm zamiast lawety. Fiński startup Flovi na polskim rynku nie ma konkurencji
Zajmujący się relokacją aut startup, który w Polsce jest od sześciu miesięcy, do końca roku stawia sobie za cel zdobycie stu klientów i zrealizowanie 20 tys. przejazdów. – Jeśli to się uda, Polska…
15.04.2026