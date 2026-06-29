Maja Chwalińska odpadła z Wimbledonu

Maja Chwalinska przegrała z tenisistką z Taljandii Mananchayą Sawangkaew w pierwszej rundzie wielkoszlemowego

Mecz trwał trzy sety. Polka wygrała pierwszy 6:2. W dwóch kolejnych przegrała: 5:7 oraz 2:6.

Maja Chwalińska dostała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę i została rozstawiona z numerem 20. Dzięki temu uniknęła eliminacji.

W turnieju bierze udział sześcioro sportowców z Polski. To Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz, Magda Linette, Magdalena Fręch, Iga Świątek oraz Kamil Majchrzak. Ostatnia dwójka rozpocznie rywalizację we wtorek.

Iga Świątek broni tytułu po tym, jak w zeszłorocznej edycji pewnie pokonała Amandę Anisimovą.

Wimbledon jest najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie. Wchodzi w skład Wielkiego Szlema obok French Open, US Open oraz Australian Open. Obecna edycja turnieju jest już 139.

Źródło: PAP, XYZ