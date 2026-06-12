Maksymalne ceny paliw na weekend. Będzie trochę drożej

Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać od soboty do poniedziałku. Zarówno benzyna, jak i diesel będą lekko droższe.

Maksymalna cena benzyny 95 wyniesie 6,04 zł, a dla benzyny 98 – 6,58 zł. Z kolei diesel ma kosztować nie więcej niż 6,40 zł. Ceny te będą obowiązywać od soboty do poniedziałku.

Oba rodzaje paliw będą więc lekko droższe niż w piątek. Wynoszą one 5,98 zł dla „95-tki”, 6,55 zł dla „98-mki” i 6,37 zł w przypadku oleju napędowego.

Mechanizm ustalania maksymalnych cen paliw jest elementem rządowego pakietu „Ceny Paliw Niżej”. Program obowiązuje od 31 marca. Obejmuje on:

ceny maksymalne , ogłaszane codziennie przez ministra energii w obwieszczeniu,

, ogłaszane codziennie przez ministra energii w obwieszczeniu, obniżkę VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc.,

na paliwa z 23 proc. do 8 proc., obniżkę akcyzy na paliwa o 29 gr dla benzyny i o 28 gr dla oleju napędowego do najniższego poziomu akceptowanego przez Unię Europejską.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł.