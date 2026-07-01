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01.07.2026 19:14

Marek Karabuła wiceprezesem PGZ

Rada nadzorcza Polskiej Grupy Zbrojeniowej podjęła uchwałę o powołaniu Marka Karabuły na stanowisko wiceprezesa zarządu PGZ.

Karabuła będzie odpowiadał za obszar finansów, a także za rozwój potencjału grupy w zakresie pojazdów pancernych i artylerii.

„Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., w wyniku postępowania kwalifikacyjnego ogłoszonego w dniu 20 maja 2026 r., podjęła uchwałę o powołaniu pana Marka Karabuły na stanowisko wiceprezesa zarządu PGZ S.A. Pan Marek Karabuła objął funkcję z dniem 1 lipca 2026 r.” - podała spółka w środowym komunikacie.

Dodała, że w ramach podziału kompetencji w zarządzie PGZ Marek Karabuła będzie odpowiadał za obszar finansów, a także za rozwój potencjału grupy w zakresie pojazdów pancernych i artylerii.

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PGZ dodała, że zgodnie ze statutem spółki, kandydatura Marka Karabuły uzyskała pozytywną opinię Ministra Aktywów Państwowych oraz Ministra Obrony Narodowej.

Spółka poinformowała, że Marek Karabuła jest menedżerem z ponad 30-letnim doświadczeniem, a w swojej karierze zajmował stanowiska kierownicze m.in. w Tauronie i w grupie Orlen.

– Cieszę się, że do Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej dołącza menedżer z tak bogatym doświadczeniem w zarządzaniu dużymi organizacjami przemysłowymi, w tym spółkami o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Pan Marek Karabuła w ostatnich latach kierował ważnymi podmiotami Grupy PGZ – Zakładami Mechanicznymi „Tarnów” oraz Hutą Stalowa Wola – zaangażowanymi w kluczowe programy modernizacyjne Sił Zbrojnych RP. Jego kompetencje w obszarze zarządzania, produkcji i realizacji złożonych projektów przemysłowych będą istotnym wsparciem dla dalszego wzmacniania potencjału Grupy PGZ – mówi Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu PGZ S.A.

Polska Grupa Zbrojeniowa to jeden z największych koncernów obronnych Europy Środkowej. Skupia niemal 70 spółek – zakładów przemysłowych, obiektów serwisowych i ośrodków badawczych kluczowych dla polskiego przemysłu obronnego.

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Marek Karabuła
Marek Karabuła będzie odpowiadał za obszar finansów, a także za rozwój potencjału grupy w zakresie pojazdów pancernych i artylerii. PAP/Darek Delmanowicz
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