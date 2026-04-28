28.04.2026

Marzec przyniósł rekord na rynku kredytów mieszkaniowych. Najwyższa wartość w historii

W marcu banki udzieliły kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 13,34 mld zł – podało Biuro Informacji Kredytowej. To najwyższy wynik w historii.

Wynik na poziomie 13,34 mld zł jest o 2,45 mld zł wyższy od dotychczasowego rekordu, odnotowanego w październiku 2025 r. Oznacza też roczny wzrost o 72 proc. oraz o 26,5 proc. w ujęciu miesięcznym.

Liczba udzielonych kredytów na mieszkania wzrosła w marcu do 28,7 tys., o 59 proc. r/r oraz o 24 proc. m/m.

Od początku roku wartość kredytów wzrosła już do 33,73 mld zł, a ich liczba – do 73,5 tys. Oznacza to wzrost o odpowiednio 60 proc. i 48 proc. W styczniu wartość kredytów sięgała 9,8 mld zł, a w lutym – 10,6 mld zł.

Średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego sięga 464,5 tys. zł, co także jest rekordowym odczytem.

„Głównym powodem tak wysokiej aktywności w tym segmencie jest rosnąca zdolność kredytowa, będąca efektem obniżek stóp procentowych, które w marcu spadły do poziomu 3,75 proc., najniższego od czterech lat. Nadal zarówno nominalnie, jak i realnie rosną wynagrodzenia (w marcu 2026 r. wzrost o 6,6 proc. r/r). Wszystkie te czynniki sprzyjają nie tylko zaciąganiu nowych kredytów, ale również przyspieszają decyzje o refinansowaniu wcześniej zaciągniętych kredytów” – czytamy w komentarzu BIK.

BIK ocenia, że obecnie refinansowania stanowią około 30 proc. nowej akcji kredytowej.

Źródło: PAP, XYZ

