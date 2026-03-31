Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 31.03.2026
NEWSROOM XYZ
31.03.2026

Media: państwa arabskie obawiają się, że Trump zakończy wojnę bez osłabienia irańskich zagrożeń

Prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich Mohammed bin Zajed i saudyjski następca tronu Mohammed bin Salman ostrzegali w ostatnich dniach prezydenta Donalda Trumpa przed zakończeniem wojny z Iranem, choć zagrożenie ze strony Teheranu nie zostało ograniczone – napisał „Jerusalem Post”.

– Nikt nie wie, jak ani kiedy Trump zdecyduje się zakończyć wojnę, dlatego wszystkie państwa Zatoki Perskiej są zaniepokojone – powiedziało jedno z dwóch bliskich sprawie źródeł, na które powołuje się gazeta.

Arabskie państwa Zatoki Perskiej obawiają się, że Iran mimo wojny zachowa zdolność do zagrażania sąsiednim państwom i zakłócania ruchu morskiego przez Cieśninę Ormuz – przekazał dziennik.

ZEA chcą odszkodowań od Teheranu

Według tych źródeł przywódcy ZEA i Arabii Saudyjskiej postrzegają obecny konflikt jako rzadką okazję strategiczną do osłabienia zdolności Iranu do siłowych działań w Zatoce Perskiej.

Państwa Zatoki Perskiej dążą do zaostrzenia polityki wobec Iranu i Cieśniny Ormuz, przez którą przed wojną przechodziło ok. 20 proc. światowego eksportu ropy i gazu, a którą na początku wojny zablokował Teheran.

Doradca dyplomatyczny prezydenta ZEA Anwar Gargasz powiedział niedawno, że każde polityczne rozwiązanie ataków Iranu na państwa Zatoki Perskiej musi obejmować gwarancje na wypadek kontynuacji ataków, a także odszkodowania od Teheranu za straty w ludziach i szkody w krytycznej infrastrukturze. Zdaniem Abu Zabi wojna nie powinna zakończyć się samym zawieszeniem broni, ale konkretnymi ograniczeniami narzuconymi Iranowi. Arabia Saudyjska natomiast argumentowała, że należy kontynuować wojnę, dopóki Iran nie przestanie stanowić poważnego zagrożenia regionalnego.

Trump stwierdził, że cieśnina Ormuz ma dla niego mniejsze znaczenie

Urzędnicy z Zatoki Perskiej obawiają się, że Trump mógłby zaakceptować zakończenie działań wojennych bez przywrócenia pełnej swobody żeglugi, zwłaszcza że „Wall Street Journal” doniósł w poniedziałek, że prezydent jest gotów zakończyć wojnę, nawet jeśli szlak wodny pozostanie w dużej mierze zamknięty.

Czytaj także: Ceny ropy w dół. USA gotowe zakończyć wojnę bez otwarcia Cieśniny Ormuz

Obawy te zostały wzmocnione podczas briefingu w Białym Domu, kiedy rzeczniczka Karoline Leavitt poinformowała, że celami wojny są: zniszczenie irańskiej marynarki wojennej, eliminacja pocisków balistycznych, demontaż infrastruktury przemysłu obronnego, która stanowi zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, oraz uniemożliwienie Iranowi uzyskania broni jądrowej. Pytana o Cieśninę Ormuz stwierdziła, że administracja pracuje nad jej ponownym otwarciem, ale nie określiła tego jako jednego z głównych celów operacji.

W stolicach państw Zatoki Perskiej, które od tygodni doświadczają irańskich rakiet i dronów, pogłębiło to obawy, że Waszyngton może definiować „sukces” w sposób węższy niż one.

Dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej problemem nie jest już tylko obecna runda walk, ale to, co Iran mógłby jeszcze zrobić po jej zakończeniu.

– Sytuacja musi zakończyć się ograniczeniem zagrożenia nuklearnego, dronów, rakiet i irańskiej agresji w Cieśninie Ormuz – powiedział Gargasz, reprezentując pogląd coraz szerzej podzielany w kręgach przywódczych państw Zatoki Perskiej – ocenił „Jerusalem Post”.

Czytaj także: Rubio: prowadzimy pośrednie rozmowy z Iranem; osiągniemy cele w ciągu tygodni, nie miesięcy

Źródło: PAP

Kłęby dymu nad amerykańską bazą wojskową w Bahrajnie
Na zdjęciu kłęby dymu nad amerykańską bazą wojskową w Bahrajnie, 28 lutego 2026 r. Fot. Stringer/Anadolu via Getty Images

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
17-latkowie za kółkiem. Zwykła norma w UE czy przepis na katastrofę?
Od 3 marca 2026 r. osoby w wieku 17 lat mogą uzyskać prawo jazdy kategorii B. Problem w tym, że młodzi kierowcy są grupą wiekową, która powoduje w Polsce najwięcej wypadków na 10 tys. mieszkańców. Czy zapis, choć jest obwarowany wieloma ograniczeniami, może przysłużyć się bezpieczeństwu drogowemu? Sprawdzamy, co na ten temat mówią policjanci, psycholog i ubezpieczyciel.
31.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Ekspansja na trudny rynek. Jak budować biznes w Angoli?
Angola przyciąga skalą zasobów i rosnącą gospodarką, ale wciąż pozostaje rynkiem wymagającym cierpliwości, kapitału i wieloletniej obecności. Polskie doświadczenia pokazują, że sukces nie wynika z jednorazowej ekspansji, lecz z konsekwentnego budowania relacji i dostosowania do lokalnych realiów.
31.03.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Zamaszysta „zamczystość”. Czyli każdy marzy o zamku
Kuba Snopek zrobił wystawę małą, ale dotykającą problemu, który rozlewa się po Polsce szerzej niż nowe zamknięte osiedla na obrzeżach wielkich miast. „Ostatni zamek” w Zamku Królewskim w Warszawie to rzecz o budowaniu marzenia. Mamy wciąż coś z księżniczek z dzieciństwa – chcemy do zamku. I „zazamczenie” kraju mówi o nas więcej, niż byśmy chcieli.
29.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Spółki energetyczne ciągną giełdę w górę. Notowania GPW 30 marca 2027 r.
WIG20 i WIG zakończyły dzisiejszy dzień na plusie. To efekt dobrych notowań spółek surowcowych i energetycznych.
30.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Inicjatywa Ministerstwa Infrastruktury zatopi największego polskiego przewoźnika kolejowego? W grze 770 mln zł
Planowana przez rząd zmiana w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym realnie zagraża spółce Polregio, największemu przewoźnikowi kolejowemu w Polsce, który i tak od lat jest na granicy zapaści. Tłumaczenie Ministerstwa Infrastruktury jedynie potwierdza rozbieżność zdań i chaos panujące w resorcie.
30.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
AI podbija biznes chociaż nie rozumiemy, jak działa. „To nie jest zabawka”
Zmiana przyspiesza, a zasoby pozostają ograniczone. Firmy stoją teraz u progu ogromnych przemian, w tym wynikających ze sztucznej inteligencji. Czy będą w stanie się zmienić i przetrwać? To jedno z głównych pytań, na które odpowiedzi szukano podczas Dell Executive Business Lounge.
30.03.2026