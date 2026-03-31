Rubio: prowadzimy pośrednie rozmowy z Iranem; osiągniemy cele w ciągu tygodni, nie miesięcy

Sekretarz stanu USA Marco Rubio potwierdził katarskiej stacji Al-Dżazira, że rozmowy z Iranem są prowadzone przez pośredników. Zapewnił, że cieśnina Ormuz zostanie w jakiś sposób otwarta, a USA osiągną cele w wojnie w ciągu tygodni, a nie miesięcy. Ponownie skrytykował kraje NATO za brak wsparcia.

Rubio potwierdził w udzielonym w poniedziałek wywiadzie, że „dochodzi do wymiany wiadomości i bezpośrednich rozmów między niektórymi osobami w Iranie a Stanami Zjednoczonymi, głównie dzięki wsparciu pośredników”.

Rubio wskazuje cele ataku na Iran i twierdzi, że USA są bliskie jej osiągnięcia

Sekretarz stanu stwierdził też, że zmiana reżimu w Iranie pozostaje preferowanym rozwiązaniem dla Stanów Zjednoczonych, ale nie jest celem operacji wojskowej.

– Zawsze z zadowoleniem przyjęlibyśmy sytuację, w której Iranem rządziliby ludzie mający inne wyobrażenie o przyszłości. Jeśli nadarzy się taka okazja, zamierzamy z niej skorzystać – mówił.

Jak powiedział, celem operacji zbrojnej jest zapewnienie, by Iran nie mógł wejść w posiadanie broni jądrowej, dokonywać ataków przy użyciu pocisków i dronów wymierzonych w sąsiadów oraz by zaprzestał sponsorowania terroryzmu.

Przekonywał, że USA są bliskie osiągnięcia tych celów.

– Mamy bardzo jasno określone cele, do których dążymy. Obejmują one zniszczenie ich sił powietrznych, co już udało się osiągnąć; zniszczenie ich marynarki wojennej, co w dużej mierze udało się osiągnąć; znaczne zmniejszenie liczby posiadanych przez nich wyrzutni rakietowych, co jest już na dobrej drodze do realizacji. Zamierzamy zniszczyć fabryki produkujące te pociski i drony, których używają do atakowania sąsiadów, Stanów Zjednoczonych oraz naszych sił w regionie. Nie zajmie to miesięcy. Nie powiem wam dokładnie, ile to będzie tygodni, ale to kwestia tygodni, a nie miesięcy – zapewniał Rubio.

Amerykański sekretarz stanu: cieśnina Ormuz będzie otwarta w ten czy inny sposób

Amerykański sekretarz stanu podkreślił, że cieśnina Ormuz, którą Iran w dużej mierze zamknął w reakcji na atak, zostanie otwarta.

– Cieśnina Ormuz będzie otwarta, gdy ta operacja dobiegnie końca... w ten czy inny sposób. Będzie otwarta, ponieważ Iran zgodzi się przestrzegać prawa międzynarodowego i nie blokować tej handlowej drogi wodnej, albo też koalicja państw z całego świata i regionu, z udziałem Stanów Zjednoczonych, dopilnuje, by była otwarta – wyjaśnił.

Rubio ponownie skrytykował europejskich członków NATO za brak wsparcia dla operacji przeciw Iranowi, w tym szczególnie Hiszpanię, która zakazała amerykańskim samolotom uczestniczącym w operacji korzystania ze swojej przestrzeni powietrznej.

Armie Izraela i USA zaczęły 28 lutego bombardowania Iranu. Irańskie wojsko prowadzi ostrzał zarówno Izraela, jak też celów związanych z USA w państwach regionu Zatoki Perskiej. Teheran zablokował również cieśninę Ormuz, przez którą przed rozpoczęciem wojny transportowano ok. 20 proc. światowych dostaw ropy naftowej.

Źródło: PAP