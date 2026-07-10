MF chce zawęzić grono firm, które będą musiały publikować raporty ESG

Ministerstwo Finansów chce zmniejszyć grupę podmiotów zobowiązanych do przygotowywania raportów zrównoważonego rozwoju oraz zmiany w zasadach raportowania dla grup kapitałowych. Resort chce w ten sposób znieść nadmierne obciążenie biurokratyczne i administracyjne.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy, który ma zawęzić grono podmiotów, zobowiązanych do publikacji raportów ESG. Fot. Albert Zawada/PAP

Projekt noweli ustawy o rachunkowości ma wdrożyć nowe unijne przepisy do polskiego prawa dotyczące tzw. raportowania ESG, czyli zrównoważonego rozwoju. Mają one znieść nadmierne obciążenia biurokratyczne i administracyjne dla firm w całej UE. Nowe przepisy miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2027 r.

Obowiązek przygotowania raportów ESG dotyczy obecnie największych firm notowanych na giełdzie, zatrudniających co najmniej 500 pracowników, które muszą publikować dokument za 2025 r. Decyzją KE pozostałe grupy – druga, czyli duże przedsiębiorstwa nienotowane na giełdzie oraz trzecia, tj. małe i średnie spółki notowane na europejskich rynkach – mają przyjąć obowiązek później, kolejno raportując stan za rok obrotowy 2027 i 2028.

Zmiany w raportowaniu ESG. Co chce wprowadzić resort finansów?

Projekt MF zawęzi zakres jednostek (przedsiębiorców) zobowiązanych do sporządzania raportów ESG, do tych, w których na poziomie odpowiednio jednostki oraz grupy kapitałowej zatrudnienie przekracza 1000 pracowników, a przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów przekraczają 1,9 mld zł. Ponadto, Ministerstwo Finansów chce umożliwić jednostce dominującej, będącej jednostką holdingową, niesporządzanie raportów ESG grupy kapitałowej, w przypadku gdy modele biznesowe i prowadzona działalność firm zależnych są niezależnie od siebie.

Umożliwione ma być też pominięcie niektórych informacji przy sporządzaniu raportów. Obecnie taka możliwość jest ograniczona jedynie do zdarzeń lub spraw będących przedmiotem toczących się negocjacji, jeżeli ich ujawnienie miałoby istotnie szkodliwy wpływ na sytuację rynkową firmy. Projekt doprecyzowuje, kiedy można zastosować ten wyjątek oraz rozszerza katalog informacji możliwych do pominięcia m.in. o informacje niejawne, czy stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

Polecamy: Nowy pakiet deregulacyjny. „Nie poddajemy się mimo oporu prezydenta”

Proponowane przepisy mają też wprowadzić przepisy tzw. value chain cap, czyli ograniczenie zakresu informacji jakich jednostki zobowiązane do raportowania ESG mogą żądać na potrzeby tej sprawozdawczości od jednostek w łańcuchu wartości, w których średnia liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym nie przekracza 1000 osób. Chodzi o informacje, które duże firmy mogły wymagać od swoich mniejszych kontrahentów.

MF chce też, aby jednostka dominująca mogła - w sytuacji, gdy skład grupy kapitałowej uległ zmianie w trakcie danego roku obrotowego w wyniku nabycia lub połączenia jednostek zależnych – pominąć w raporcie ESG takie jednostki.

Projekt zawiera też zmiany w zakresie raportowania ESG przez spółki z państw trzecich. Ma on m.in. zawęzić zakres polskich jednostek zależnych i oddziałów zobowiązanych do publikacji raportów ESG z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – do takich, których roczne przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów przekraczają 890 mln zł. Ponadto podwyższona ma zostać wysokość (z obecnych 150 do 450 mln euro) przychodów netto ze sprzedaży generowanych na terytorium UE przez jednostkę z państwa trzeciego, która skutkuje obowiązkiem publikacji jej sprawozdawczości ESG przez polską jednostkę zależną lub oddział.

Planuje się też określenie uproszczonych warunków tymczasowej rejestracji i zwolnienia z nadzoru sprawowanego przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego firmy audytorskiej pochodzącej z państwa trzeciego, która przeprowadza lub zamierza przeprowadzić atestację raportu ESG firm z państw trzecich, których papiery wartościowe dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym w Polsce. Rejestracja w okresie przejściowym będzie możliwa pod warunkiem, że jednostka audytorska z państwa trzeciego przedstawi Agencji określone informacje.

Źródło: PAP, XYZ

Przeczytaj również: Koniec z papierologią w sądach? Rząd ogłasza deregulację wymiaru sprawiedliwości