MFiPR: podpisano umowy na 95 proc. środków z KPO

Podpisano już ponad 1,1 mln umów o wartości przekraczającej 226,7 mld zł, co odpowiada blisko 95 proc. całego budżetu Krajowego Planu Odbudowy.

Łącznie Polska ma otrzymać z KPO około 233 mld zł (54,71 mld euro), z czego około 107 mld zł będzie miało formę bezzwrotnych dotacji, a około 126 mld zł – preferencyjnych pożyczek. Fot. PAP/Albert Zawada

W tym tygodniu do beneficjentów trafi kolejne ponad 2,2 mld zł, głównie na termomodernizację budynków i inwestycje infrastrukturalne.

Podpisano ponad 1,1 mln umów w ramach Krajowego Planu Odbudowy o łącznej wartości ponad 226,7 mld zł, co stanowi blisko 95 proc. całkowitej wartości programu – poinformowało w czwartek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Resort przekazał również, że w tym tygodniu na konta beneficjentów trafi ponad 2,2 mld zł z KPO.

Największa część tej kwoty, ponad 1 mld zł, zostanie przeznaczona na termomodernizację budynków. Środki mają umożliwić właścicielom domów jednorodzinnych wymianę starych źródeł ciepła na pompy ciepła, montaż nowych okien oraz nowoczesnych systemów wentylacji. Finansowanie obejmie również ocieplenie budynków szkół, przedszkoli i uczelni wyższych w całej Polsce.

📢 Z #KPO jesteśmy na ostatniej prostej. Podpisaliśmy już ponad 1,1 mln umów na przeszło 226,7 mld zł, co stanowi blisko 95 proc. 🇵🇱 KPO 💪 🔝 Tylko w tym tygodniu na konta beneficjentów trafi kolejne ponad 2,2 mld zł z KPO. Zainwestujemy je głównie w termomodernizację budynków… pic.twitter.com/uDJTlJxhVu — Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (@MFIPR_GOV_PL) July 16, 2026

Kolejne ponad 630 mln zł zostanie skierowane na budowę i modernizację linii kolejowych, natomiast 85 mln zł trafi na zakup, leasing oraz wynajem długoterminowy samochodów elektrycznych dla firm i osób prywatnych. Resort wskazał również przykłady inwestycji finansowanych z KPO, w tym 30 mln zł na zakup systemu robotycznego da Vinci Xi dla szpitala w Bielsku-Białej, 71 mln zł na remont oddziałów onkologicznego i kardiologicznego w szpitalu w Puławach, 136 mln zł na zakup 20 wagonów niskopodłogowych dla Tramwajów Śląskich oraz 440 mln zł na zakup 20 nowych tramwajów dla Gdańskich Autobusów i Tramwajów.

Czytaj również: 23 mld zł na bezpieczeństwo i obronność. Fundusz ma napędzić polską gospodarkę

Równolegle trwają prace nad zmianami w KPO. We wtorek rząd przyjął uchwałę dotyczącą szóstej rewizji programu, która zakłada złagodzenie obowiązku uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego przez gminy – jednej z reform wymaganych w ramach KPO. Rząd zamierza także negocjować z Komisją Europejską przesunięcie części środków na cyfryzację, termomodernizację oraz wymianę taboru kolejowego, aby umożliwić pełne wykorzystanie funduszy przed zakończeniem programu w 2026 roku.

Na początku lipca minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapewniła, że Polska wykorzysta 100 proc. środków z KPO. Poinformowała, że od początku 2026 r. kraj otrzymał z Unii Europejskiej około 30 mld zł, a do końca roku łączna wartość wypłat ma wynieść około 100 mld zł. Zgodnie z zapowiedzią, przedostatnia płatność, dotycząca wniosku o wartości 33,8 mld zł złożonego 19 czerwca, ma wpłynąć jesienią, natomiast ostatnia transza ma zostać przekazana w grudniu.

Czytaj również: Jak skarbówka podważa podatkowe schematy. Na celowniku fundacje rodzinne (RAPORT)

Łącznie Polska ma otrzymać z KPO około 233 mld zł (54,71 mld euro), z czego około 107 mld zł będzie miało formę bezzwrotnych dotacji, a około 126 mld zł – preferencyjnych pożyczek. Do tej pory do Polski trafiło już ponad 124 mld zł z unijnego programu odbudowy.

Źródło: PAP