Michał Kobosko odchodzi z Polski 2050. „Rada Krajowa próbuje wprowadzić w partii dyktaturę”

Europoseł Michał Kobosko poinformował o rezygnacji z członkostwa w Polsce 2050. Jako jeden z powodów wymienił sobotnią decyzję Rady Krajowej partii. „Określam to wprost jako próbę wprowadzenia w partii dyktatury” – stwierdził.

„W dniu dzisiejszym złożyłem rezygnację z członkostwa w partii Polska 2050 Szymona Hołowni” – ogłosił Michał Kobosko w poniedziałek.

Wśród powodów odejścia wymienił przegłosowanie w sobotę przez Radę Krajową uchwały zamrażającej do 21 marca zmiany personalne w klubie parlamentarnym i partii.

„Takie działania, zaproponowanie i przegłosowanie takiej uchwały określam wprost jako próbę wprowadzenia w partii dyktatury” – ocenił. Dokument – według jego autorów – ma uspokoić sytuację w partii. Po przegłosowaniu uchwały wiceprzewodnicząca ugrupowania Paulina Hennig-Kloska, która przegrała wybory o fotel lidera, zapowiedziała podjęcie dalszych działań przez grupę ok. 20 parlamentarzystów, jeśli władze partii nie rozpoczną dialogu.

Michał Kobosko przekazał jednak, że wciąż będzie działał w Parlamencie Europejskim. Dodał, że Polska potrzebuje partii centrowej „bez zacietrzewienia ideologicznego, z jasnym nastawieniem prorozwojowym” i jest „zdecydowany nadal działać na rzecz takich inicjatyw”.

„Bardzo dziękuję wszystkim fantastycznym, dobrym ludziom, z którymi współtworzyłem Polskę 2050 w latach jej rozkwitu. To są prawdziwi państwowcy, społecznicy, ludzie, którym zależy i którzy chcą dobrze dla Polski i Polaków” – zapewnił.

Michał Kobosko był przewodniczącym Polski 2050 w latach 2020–2022, a w latach 2022–2024 – jej wiceprzewodniczącym. W wyborach w 2023 r. zdobył mandat poselski, jednak w 2024 r. uzyskał mandat w Parlamencie Europejskim. Wcześniej przez wiele lat pracował jako dziennikarz. Był też jednym z kandydatów w wyborach na przewodniczącego Polski 2050, jednak jeszcze przed pierwszą turą ogłosił rezygnację.

Źródło: PAP, XYZ