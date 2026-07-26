Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.07.2026
NEWSROOM XYZ
26.07.2026 11:47

Miejsce desantu aliantów podczas D-Day na liście UNESCO

Plaże w Normandii, które były miejscem desantu aliantów 6 czerwca 1944 roku, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO po prawie 20-letnich staraniach.

plaża w Normandii
W 2025 r. plaże i historyczne obiekty w Normandii odwiedziło prawie 1,8 mln osób. Jedną trzecią stanowili przybysze z zagranicy: Wielkiej Brytanii, USA, Niemiec. Fot. Gareth Fuller/PA Images via Getty Images

Miejscem desantu aliantów było pięć plaż: Utah, Omaha, Gold, Juno i Sword. Tworzą one niespełna 80-kilometrowy odcinek wybrzeża położony we francuskich departamentach Manche i Calvados. O wpisaniu na listę UNESCO plaż i znajdujących się na nich miejsc zadecydował w niedzielę Komitet Światowego Dziedzictwa, obradujący w Korei Południowej.

Władze Normandii zabiegały o to od 2008 roku. We wniosku opisującym kandydaturę wskazano, że plaże są miejscem „pamięci o walce o wolność i pokój”, przyciągającym ludzi z całego świata. Turystyka historyczna jest w Normandii coraz popularniejsza, a teraz turystów może być jeszcze więcej.

Czytaj również: Aperol Spritz najtańszy w Neapolu. Espresso w Rzymie i Lizbonie tańsze niż w Warszawie

Chodzi nie tylko o same plaże, lecz też o miejsca i obiekty lądowania wojsk alianckich w Normandii. To np. klif Pointe du Hoc, gdzie 6 i 7 czerwca rozegrała się bitwa między oddziałami amerykańskimi i wojskami niemieckimi. Inne obiekty to np. niemiecka bateria artyleryjska w Longues-sur-Mer, czy Port Mulberry, zbudowany przez aliantów z przetransportowanych do Normandii prefabrykatów (w Arromanches-les-Bains). Na plażach znajdują się też cmentarze i miejsca pamięci.

Jak podkreślił w rozmowie z agencją AFP Herve Morin, przewodniczący regionu Normandii, turystyka związana z pamięcią historyczną wciąż się rozwija. Morin oceniał przed decyzją UNESCO, że jeśli będzie ona pozytywna, to turystyka odnotuje 15-procentowy wzrost.

Czytaj również: Polacy kupują domy we Włoszech. Nie chodzi tylko o wakacje

W 2025 r. plaże i historyczne obiekty w Normandii odwiedziło prawie 1,8 mln osób. Jedną trzecią stanowili przybysze z zagranicy: Wielkiej Brytanii, USA, Niemiec. Napływ turystów przyniósł w 2022 r. (później nie prowadzono statystyk) dochód rzędu 700 mln euro, a także - 8400 miejsc pracy.

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Kultura
10 przełomowych filmów, które na zawsze zmieniły historię kina
Niemal każde zestawienie najlepszych filmów wszech czasów zawiera te same tytuły, ale lista przełomowych produkcji wcale nie jest taka oczywista. Oto 10 filmów, które na zawsze zmieniły historię kina.
25.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
12 najlepszych lokat półrocznych. Nawet 6,1 proc. w lipcu 2026 r. (RANKING)
Lokaty półroczne to teraz jedne z najwyżej oprocentowanych depozytów na rynku. Banki ewidentnie nadal starają się o pieniądze klientów. Jeżeli nie oferują wysokiej stawki, to nadrabiają bardzo…
24.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Musk, Le Pen i francuskie media. Dlaczego miliarder stawia na liderkę prawicy?
Poparcie Elona Muska dla Marine Le Pen wykracza poza gest solidarności. Miliarder wspiera polityczkę, która zapowiada prywatyzację większości mediów publicznych. We Francji spór o media staje się…
25.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
ForActive pozyskał 3,6 mln dolarów. Współtwórca Booksy pomaga mu podbić USA
Fundusz Simpact Ventures stanął na czele rundy finansowania ForActive, w której startup pozyskał 3,6 mln dolarów. Spółka przeznaczy pieniądze na ekspansję i umocnienie swojej pozycji na rynku…
24.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Upały zmienią zasady pracy. Od 2027 r. firmy czekają nowe obowiązki
Klimatyzacja w każdej firmie? Od przyszłego roku pracodawcy będą mieli nowe obowiązki związane z upałami. Choć będą musieli ograniczać wpływ skrajnie wysokich temperatur na zdrowie pracowników,…
24.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Afryka bez ceł w Chinach. Nowy układ handlowy zagrozi Europie?
Chiny zniosły cła na produkty z 53 państw afrykańskich. Decyzja ma zwiększyć import surowców i żywności, ale może również wzmocnić konkurencję wobec przemysłu europejskiego.
24.07.2026