Miejsce desantu aliantów podczas D-Day na liście UNESCO

Plaże w Normandii, które były miejscem desantu aliantów 6 czerwca 1944 roku, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO po prawie 20-letnich staraniach.

W 2025 r. plaże i historyczne obiekty w Normandii odwiedziło prawie 1,8 mln osób. Jedną trzecią stanowili przybysze z zagranicy: Wielkiej Brytanii, USA, Niemiec. Fot. Gareth Fuller/PA Images via Getty Images

Miejscem desantu aliantów było pięć plaż: Utah, Omaha, Gold, Juno i Sword. Tworzą one niespełna 80-kilometrowy odcinek wybrzeża położony we francuskich departamentach Manche i Calvados. O wpisaniu na listę UNESCO plaż i znajdujących się na nich miejsc zadecydował w niedzielę Komitet Światowego Dziedzictwa, obradujący w Korei Południowej.

Władze Normandii zabiegały o to od 2008 roku. We wniosku opisującym kandydaturę wskazano, że plaże są miejscem „pamięci o walce o wolność i pokój”, przyciągającym ludzi z całego świata. Turystyka historyczna jest w Normandii coraz popularniejsza, a teraz turystów może być jeszcze więcej.

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Chodzi nie tylko o same plaże, lecz też o miejsca i obiekty lądowania wojsk alianckich w Normandii. To np. klif Pointe du Hoc, gdzie 6 i 7 czerwca rozegrała się bitwa między oddziałami amerykańskimi i wojskami niemieckimi. Inne obiekty to np. niemiecka bateria artyleryjska w Longues-sur-Mer, czy Port Mulberry, zbudowany przez aliantów z przetransportowanych do Normandii prefabrykatów (w Arromanches-les-Bains). Na plażach znajdują się też cmentarze i miejsca pamięci.

Jak podkreślił w rozmowie z agencją AFP Herve Morin, przewodniczący regionu Normandii, turystyka związana z pamięcią historyczną wciąż się rozwija. Morin oceniał przed decyzją UNESCO, że jeśli będzie ona pozytywna, to turystyka odnotuje 15-procentowy wzrost.

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W 2025 r. plaże i historyczne obiekty w Normandii odwiedziło prawie 1,8 mln osób. Jedną trzecią stanowili przybysze z zagranicy: Wielkiej Brytanii, USA, Niemiec. Napływ turystów przyniósł w 2022 r. (później nie prowadzono statystyk) dochód rzędu 700 mln euro, a także - 8400 miejsc pracy.

Źródło: PAP