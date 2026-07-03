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NEWSROOM XYZ
03.07.2026 06:56

Mieszana sesja na amerykańskich giełdach na koniec skróconego tygodnia

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się mieszanymi wynikami głównych indeksów. Drugi dzień z rzędu słabiej zachowywał się Nasdaq, któremu ciążyły spadające notowania producentów półprzewodników. W piątek amerykańskie giełdy będą nieczynne z powodu święta.

Na zdjęciu widok na budynek New York Stock Exchange na Wall Street
Na zdjęciu widok na budynek New York Stock Exchange na Wall Street. Fot. stock/Getty Images
  • Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,14 proc. i wyniósł 52900,07 pkt. To najwyższy poziom tego indeksu w historii.
  • S&P 500 na koniec dnia nie zmienił się i wyniósł 7483,24 pkt.
  • Nasdaq Composite zniżkował o 0,8 proc. do 25832,67 pkt.

Podczas środowej sesji spadały akcje producentów półprzewodników. Akcje Nvidii spadły o 2,1 proc., a Micron stracił 6 proc.

To potencjalna rotacja z sektora, który od kilku miesięcy cieszy się ogromnym zainteresowaniem, w inne obszary, ale myślę też, że następuje pewna rewaluacja samego rynku sztucznej inteligencji – powiedział Anshul Sharma, dyrektor ds. inwestycji w Savvy Wealth.

– Jeśli firmy będą bardziej wrażliwe na koszty obliczeniowe, czy to będzie kolejny obszar, na którym się skupią” – dodał.

Główne indeksy zakończyły skrócony przez święta tydzień solidnymi wzrostami. Szeroki indeks S&P 500 wzrósł o ponad 1,8 proc., podczas gdy Dow Jones i technologiczny Nasdaq zyskały odpowiednio ponad 1,7 proc. i ponad 2,4 proc.

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Rezerwa Federalna raczej wstrzyma się z podwyżką stóp w obecnych warunkach

Rentowność 2-letnich obligacji skarbowych spadła po opublikowaniu danych sugerujących, że Rezerwa Federalna wstrzyma się z podwyżką stóp procentowych w obecnych warunkach.

– Ponieważ dowiadujemy się, jak będzie kształtować się funkcja reakcji Rezerwy Federalnej pod przewodnictwem [prezesa Rezerwy Federalnej Kevina] Warsha, ten raport zmniejsza presję na instytucję walczącą z inflacją, aby podnosiła stopy procentowe w krótkim terminie – powiedział Bradford Smith, zarządzający portfelem w Janus Henderson Investors.

– Warsh skomentował na swojej pierwszej konferencji prasowej, że dane o zatrudnieniu nabierają znaczenia dopiero po trzeciej rewizji i od tego czasu stają się „echem historii" – kontynuował.

– Wraz ze spadkiem inflacji cen ropy pewne osłabienie na froncie zatrudnienia prawdopodobnie utrzyma Fed w zawieszeniu, przynajmniej do następnego posiedzenia – dodał Bradford Smith.

Poznaliśmy pakiet danych z amerykańskiej gospodarki:

  • Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 215 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 218 tys. wobec 216 tys. poprzednio, po korekcie.
  • Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,184 mln w tygodniu, który skończył się 27 czerwca. Analitycy oczekiwali 1,82 mln wobec zanotowanych poprzednio 1,1812 mln, po korekcie z 1,821 mln.
  • Zamówienia na dobra trwałe w USA w maju spadły o 4,5 proc. po wzroście o 8,5 proc. miesiąc wcześniej – poinformował Departament Handlu w końcowym wyliczeniu.
  • Zamówienia na dobra trwałe z wykluczeniem środków transportu wzrosły o 1,4 proc. miesiąc do miesiąca wobec 1,4 proc. miesiąc wcześniej.
  • Zamówienia w przemyśle amerykańskim w maju spadły o 1,3 proc. miesiąc do miesiąca. Analitycy szacowali, że zamówienia spadną o 2,0 proc. miesiąc do miesiąca. Miesiąc wcześniej zamówienia wzrosły o 5,3 proc. m/m, po korekcie z 4,8 proc.

– Względna stabilizacja rynku pracy stwarza dla Fed przestrzeń do skupienia się na bieżących danych inflacyjnych w ocenie właściwej restrykcyjności polityki pieniężnej – ocenł Kay Haigh z Goldman Sachs Asset Management.

– Nadal widzimy stabilizację stóp w USA do końca roku, ale jakiekolwiek zaskoczenia w górę inflacją mogą przekonać Fed do wcześniejszych podwyżek – dodał.

Kevin Warsh: oczekiwania inflacyjne w USA obniżyły się

Prezes Fed Kevin Warsh zapewnił ponownie rynki w czwartek, że jego prezesura upłynie pod znakiem stabilności cen, wskazując jednocześnie, że ryzyka inflacyjne ostatnio osłabły.

– Oczekiwania inflacyjne w ostatnich czterech tygodniach obniżyły się, podobnie jak ryzyka inflacyjne. (...) Zapewnimy stabilność cen w USA (...) co jest naszym celem. Taktyka, strategia oraz inne związane z tym kwestie – pokażemy to – powiedział Kevin Warsh podczas panelu na Sintra Forum.

Warsh powtórzył, że nie będzie dawać rynkom wskazówek co do przyszłej ścieżki stóp proc. (forward guidance).

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Źródło: PAP

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