Mieszana sesja na amerykańskich giełdach na koniec skróconego tygodnia

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się mieszanymi wynikami głównych indeksów. Drugi dzień z rzędu słabiej zachowywał się Nasdaq, któremu ciążyły spadające notowania producentów półprzewodników. W piątek amerykańskie giełdy będą nieczynne z powodu święta.

Na zdjęciu widok na budynek New York Stock Exchange na Wall Street. Fot. stock/Getty Images

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,14 proc. i wyniósł 52900,07 pkt. To najwyższy poziom tego indeksu w historii.

S&P 500 na koniec dnia nie zmienił się i wyniósł 7483,24 pkt.

Nasdaq Composite zniżkował o 0,8 proc. do 25832,67 pkt.

Podczas środowej sesji spadały akcje producentów półprzewodników. Akcje Nvidii spadły o 2,1 proc., a Micron stracił 6 proc.

– To potencjalna rotacja z sektora, który od kilku miesięcy cieszy się ogromnym zainteresowaniem, w inne obszary, ale myślę też, że następuje pewna rewaluacja samego rynku sztucznej inteligencji – powiedział Anshul Sharma, dyrektor ds. inwestycji w Savvy Wealth.

– Jeśli firmy będą bardziej wrażliwe na koszty obliczeniowe, czy to będzie kolejny obszar, na którym się skupią” – dodał.

Główne indeksy zakończyły skrócony przez święta tydzień solidnymi wzrostami. Szeroki indeks S&P 500 wzrósł o ponad 1,8 proc., podczas gdy Dow Jones i technologiczny Nasdaq zyskały odpowiednio ponad 1,7 proc. i ponad 2,4 proc.

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Rezerwa Federalna raczej wstrzyma się z podwyżką stóp w obecnych warunkach

Rentowność 2-letnich obligacji skarbowych spadła po opublikowaniu danych sugerujących, że Rezerwa Federalna wstrzyma się z podwyżką stóp procentowych w obecnych warunkach.

– Ponieważ dowiadujemy się, jak będzie kształtować się funkcja reakcji Rezerwy Federalnej pod przewodnictwem [prezesa Rezerwy Federalnej Kevina] Warsha, ten raport zmniejsza presję na instytucję walczącą z inflacją, aby podnosiła stopy procentowe w krótkim terminie – powiedział Bradford Smith, zarządzający portfelem w Janus Henderson Investors.

– Warsh skomentował na swojej pierwszej konferencji prasowej, że dane o zatrudnieniu nabierają znaczenia dopiero po trzeciej rewizji i od tego czasu stają się „echem historii" – kontynuował.

– Wraz ze spadkiem inflacji cen ropy pewne osłabienie na froncie zatrudnienia prawdopodobnie utrzyma Fed w zawieszeniu, przynajmniej do następnego posiedzenia – dodał Bradford Smith.

Poznaliśmy pakiet danych z amerykańskiej gospodarki:

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 215 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 218 tys. wobec 216 tys. poprzednio, po korekcie.

Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 218 tys. wobec 216 tys. poprzednio, po korekcie. Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,184 mln w tygodniu, który skończył się 27 czerwca. Analitycy oczekiwali 1,82 mln wobec zanotowanych poprzednio 1,1812 mln, po korekcie z 1,821 mln.

w tygodniu, który skończył się 27 czerwca. Analitycy oczekiwali 1,82 mln wobec zanotowanych poprzednio 1,1812 mln, po korekcie z 1,821 mln. Zamówienia na dobra trwałe w USA w maju spadły o 4,5 proc . po wzroście o 8,5 proc. miesiąc wcześniej – poinformował Departament Handlu w końcowym wyliczeniu.

. po wzroście o 8,5 proc. miesiąc wcześniej – poinformował Departament Handlu w końcowym wyliczeniu. Zamówienia na dobra trwałe z wykluczeniem środków transportu wzrosły o 1,4 proc. miesiąc do miesiąca wobec 1,4 proc. miesiąc wcześniej.

Zamówienia w przemyśle amerykańskim w maju spadły o 1,3 proc. miesiąc do miesiąca. Analitycy szacowali, że zamówienia spadną o 2,0 proc. miesiąc do miesiąca. Miesiąc wcześniej zamówienia wzrosły o 5,3 proc. m/m, po korekcie z 4,8 proc.

– Względna stabilizacja rynku pracy stwarza dla Fed przestrzeń do skupienia się na bieżących danych inflacyjnych w ocenie właściwej restrykcyjności polityki pieniężnej – ocenł Kay Haigh z Goldman Sachs Asset Management.

– Nadal widzimy stabilizację stóp w USA do końca roku, ale jakiekolwiek zaskoczenia w górę inflacją mogą przekonać Fed do wcześniejszych podwyżek – dodał.

Kevin Warsh: oczekiwania inflacyjne w USA obniżyły się

Prezes Fed Kevin Warsh zapewnił ponownie rynki w czwartek, że jego prezesura upłynie pod znakiem stabilności cen, wskazując jednocześnie, że ryzyka inflacyjne ostatnio osłabły.

– Oczekiwania inflacyjne w ostatnich czterech tygodniach obniżyły się, podobnie jak ryzyka inflacyjne. (...) Zapewnimy stabilność cen w USA (...) co jest naszym celem. Taktyka, strategia oraz inne związane z tym kwestie – pokażemy to – powiedział Kevin Warsh podczas panelu na Sintra Forum.

Warsh powtórzył, że nie będzie dawać rynkom wskazówek co do przyszłej ścieżki stóp proc. (forward guidance).

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Źródło: PAP