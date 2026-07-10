Miliardy euro mają trafić na inwestycje w spółki technologiczne. Polska przystępuje do europejskiego programu

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) uruchomiła drugą fazę programu European Tech Champions Initiative (ETCI). Polska przyłączyła się do inicjatywy.

Ogólnoeuropejska platforma inwestycyjna ma wesprzeć firmy z UE w ekspansji na światowych rynkach. Celem inicjatywy jest pozyskanie inwestycji kapitałowych dla rozwijających się spółek technologicznych.

Grupa EBI uruchomiła drugą fazę programu wraz z rządami 27 państw członkowskich UE oraz prywatnymi inwestorami instytucjonalnymi. Wśród zaangażowanych inwestorów instytucjonalnych znaleźli się m.in. AltamarCAM, Azimut Holding, Santander, BBVA, Compagnia di San Paolo, Danske Bank i Green Arrow Capital. Do inicjatywy mają wkrótce przystąpić kolejni inwestorzy.

Docelowo ETCI 2.0 ma osiągnąć wielkość do 15 mld euro, czyli około czterokrotnie więcej niż pierwotny fundusz funduszy uruchomiony w 2023 r. Inicjatywa ma zmobilizować inwestycje o łącznej wartości do 80 mld euro na rzecz ponad 1,5 tys. europejskich przedsiębiorstw w fazie skalowania działalności.

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– Dzisiejsza deklaracja odzwierciedla silne poparcie Polski dla wizji stojącej za inicjatywą ETCI 2.0. Wspierając europejskie innowacje oraz umożliwiając rozwój i utrzymanie najbardziej obiecujących technologii w Europie, inicjatywa ta wzmacnia naszą wspólną konkurencyjność, odporność i autonomię strategiczną. Polska z zadowoleniem dołącza do partnerów z UE we wspieraniu tej ważnej inicjatywy. Jednocześnie kluczowe jest, aby inicjatywa uwzględniała specyfikę każdego państwa członkowskiego – powiedział o zaangażowaniu Polski w inicjatywę minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Druga faza ETCI będzie większa od pierwszej

Druga edycja ETCI będzie czterokrotnie większa od pierwszej. Liczba wspieranych funduszy będzie trzy razy większa. Nowa edycja obejmie także średniej wielkości fundusze wzrostowe.

W pierwszej odsłonie ETCI wsparcie uzyskało 15 megafunduszy inwestujących w europejskie startupy. Poprzednia edycja przyczyniła się także do powstania dwunastu europejskich „jednorożców”, czyli spółek wycenianych na ponad 1 mld euro – podaje grupa EBI.

– Ustanowiona dziś współpraca opiera się na skali i szybkości działania, żeby zapewnić europejskim pionierom kapitał niezbędny do dalszego rozwoju. To zdecydowany krok w kierunku ograniczenia luki finansowej dla przedsiębiorstw w fazie skalowania działalności. Razem sprawimy, że pomysły, technologie i innowacyjne firmy tworzone w Europie będą mogły pozostać i rozwijać się właśnie tutaj – mówi o programie prezeska Grupy EBI Nadia Calviño.

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W nowej edycji programu może powstać kilkadziesiąt megafunduszy

Ostateczna wielkość ETCI 2.0 zostanie określona w drugiej połowie 2026 r., gdy każda z uczestniczących stron sfinalizuje swój wkład w ramach tzw. „first closing”. Grupa EBI zainwestuje w fundusz do 1,25 mld euro.

ETCI 2.0 wspierać będzie europejskie megafundusze i po raz pierwszy rozszerzy zakres działalności również na średniej wielkości fundusze wzrostowe o wartości przekraczającej 300 mln euro. Jej zadaniem jest przyczynienie się do utworzenia ponad 100 funduszy – w tym nawet 45 megafunduszy – inwestujących w spółki rozwijające skalę działalności. Średnia wielkość pojedynczej inwestycji ma wynieść 200 mln euro na przedsiębiorstwo.

W ramach inicjatywy uruchomiona zostanie także ogólnoeuropejska platforma inwestycyjna zawierająca informacje o dostępnym europejskim finansowaniu na rzecz rozwoju technologii.