Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.04.2026
NEWSROOM XYZ
10.04.2026 13:56

Minister Domański: utrzymamy CPN tak długo, jak będzie potrzebny

Minister finansów potwierdził, że po 15 kwietnia zostanie utrzymana obniżona stawka akcyzy na paliwa. Uważa, że nie ma powodów, by rozważać zakończenie programu CPN.

– Po 15 kwietnia zostanie utrzymana obniżona stawka akcyzy na paliwa. Nie powiem, na ile. Będziemy działać elastycznie – zapowiada Andrzej Domański, minister finansów.
Stawka podatku VAT na paliwa została obniżona od 31 marca do 30 kwietnia br. z 23 do 8 proc. Do 15 kwietnia br. została również obniżona akcyza na wybrane paliwa. Koszt dla budżetu obniżki VAT na paliwa to ok. 930 mln zł, a obniżka akcyzy to ok. 400 mln w przypadku wprowadzonej obniżki w okresie 30 marca – 15 kwietnia.

Minister finansów nie określił, jak długo rząd utrzyma program CPN, czyli Ceny Paliwa Niżej, w ramach którego ustala maksymalne ceny paliw.

– Dzięki zmianom legislacyjnym jesteśmy elastyczni. Możemy elastycznie operować stawkami do końca czerwca. Obecnie sytuacja jest zbyt zmienna, żebyśmy podejmowali decyzję o wycofaniu programu CPN. Chciałbym, żeby kryzys na Bliskim Wschodzie się skończył – wtedy ceny paliw powinny spaść, wtedy będziemy podejmować decyzje – mówi Andrzej Domański. Dodał, że 67 stacji paliw miało ceny wyższe od maksymalnej.

Minister finansów Andrzej Domański podczas konferencji na temat strategii mieszkaniowej rządu
Minister finansów Andrzej Domański zapowiada, że program kontroli cen paliw zostanie tak długo, jak będzie potrzebny. Fot. PAP/Leszek Szymański
Może zainteresować Cię również
