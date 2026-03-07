Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 07.03.2026
07.03.2026 13:48

Minister finansów dostrzega potencjalne konsekwencje wzrostu cen paliw dla polskiej gospodarki

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański stwierdził w rozmowie z mediami, że dostrzega potencjalne konsekwencje dla polskiej gospodarki z powodu dużych wzrostów cen ropy i gazu.

– Widzimy duże wzrosty na rynku ropy czy gazu, więc dostrzegam potencjalne konsekwencje dla gospodarki – powiedział PAP Biznes minister Andrzej Domański. Szef resortów finansów i gospodarki rozmawiał z agencją z okazji rozpoczynającej się w poniedziałek Konferencji Rynku Kapitałowego w Bukowinie Tatrzańskiej.

– Na bieżąco analizujemy rozwój wydarzeń pod kątem ich wpływu na sytuację gospodarczą w Polsce. Na szczęście nasze źródła dostaw ropy i gazu są zdywersyfikowane, mamy również rozbudowaną infrastrukturę, która pozwala nam czuć się bezpiecznie – powiedział minister.

Jego zdaniem rynki w tej chwili chcą przede wszystkim znać odpowiedź na pytanie o to, ile potrwa wojna na Bliskim Wschodzie.

– Analizujemy różne scenariusze, na każdy jesteśmy przygotowani – podsumował Domański.

Źródło: PAP

Zawirowania na rynku paliw. Walka o każdą baryłkę
Minister finansów Andrzej Domański na posiedzeniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów IMCO
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański stwierdził w rozmowie z mediami, że dostrzega potencjalne konsekwencje dla polskiej gospodarki z powodu dużych wzrostów cen ropy i gazu. Fot. PAP/Wiktor Dąbkowski
