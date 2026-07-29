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29.07.2026 14:48

Minister sprawiedliwości: jesienią zobaczymy działający Trybunał Konstytucyjny

Waldemar Żurek spodziewa się, że późną jesienią będzie można zobaczyć „działający Trybunał Konstytucyjny”. To jest zagadnienie niezwykle trudne dla państwa, ale doprowadzimy do tego, że ten Trybunał stanie na nogi – zapewnił minister sprawiedliwości.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podsumował rok swojej pracy, ale odniósł się również do przyszłości. Jak przyznał, późną jesienią opinia publiczna zobaczy "działający" Trybunał Konstytucyjny. Fot. Materiały prasowe

Na konferencji prasowej podsumowującej rok pracy na stanowisku szefa resortu minister Żurek powiedział,  że „jedyną nadzieją stworzenia jakiegoś realnego porządku prawnego w Rzeczypospolitej jest dzisiaj odbudowa Trybunału Konstytucyjnego”. Przypomniał, że w tym roku Sejm wybrał już siedmioro sędziów TK. W marcu sześciu, w maju jednego. Do teraz jednak prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od trzech, a czterech złożyło przysięgę do narodu – zgodnie z treścią ustawy – w Sejmie, co w ocenie prezesa TK Bogdana Świętkowskiego nie uprawnia sędziów do pracy.

Ostatnie wydarzenia nie uspokoiły sytuacji wokół TK. Minister sprawiedliwości uważa jednak, że impas uda się zażegnać w najbliższych miesiącach. – Zakładam, że późną jesienią zobaczycie państwo działający Trybunał – stwierdził Żurek.

– Pan (prezes TK, Bogdan) Święczkowski traktuje Trybunał jak prywatny folwark i tych legalnie wybranych sędziów w części nie dopuszcza do pracy. To jest zagadnienie niezwykle trudne dla państwa, ale możecie państwo mi wierzyć, że doprowadzimy do tego, że ten Trybunał stanie na nogi – zapewnił minister sprawiedliwości.

Zaznaczył również, że gotowy jest już rządowy projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. – Ten projekt ma przywrócić trzy izby w Sądzie Najwyższym. Zaostrza też wymogi wobec tego, kto powinien zostać sędzią Sądu Najwyższego – powiedział Żurek.

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Polityk odniósł się również do tego, co do tej pory zrobił resort pod jego kierownictwem. Jak powiedział, w ciągu ostatnich 12 miesięcy ministerstwo zainicjowało 194 akty prawne, wypłaciło z funduszu sprawiedliwości 158,2 mln zł na pomoc ofiarom przestępstw, utworzyło  881 nowych etatów wsparcia dla sądów i „przywróciło KRS”.

Przywrócenie Krajowej Rady Sądownictwa to jeden z filarów praworządności – powiedział Żurek. Według niego przygotowana przez resort ustawa o KRS była bardzo dobra i rozwiązywała „wszystkie problemy związane z instytucją zwaną neo-KRS, za którą Polska wypłacała ogromne ilości odszkodowań”. Jak przypomniał, ustawa ta została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Mimo to ministerstwo zastosowało „plan B dotyczący KRS (który) został zrealizowany” i „dokonał się wybór oddolny przez sędziów w sądach”. Minister powiedział, że w wyniku tych działań, przy obowiązywaniu obecnej, ułomnej ustawie udało stworzyć się organ, który w większości składa się właśnie z sędziów wybranych przez sędziów, co wypełnia warunki zawarte w polskiej konstytucji i prawie europejskim.

Źródło: XYZ, PAP

Spór o Trybunał Konstytucyjny. Rozpychanie się w ustroju państwa?
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