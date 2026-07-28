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28.07.2026 12:18

Prezydent przyjął ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry

Prezydent Karol Nawrocki przyjął już ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry – przekazał prezydencki rzecznik. W TK zastąpi sędziego Andrzeja Zielonackiego.

Trybunał Konstytucyjny
Sławomir Patyra jest siódmym sędzią wybranym do Trybunału Konstytucyjnego w tym roku
Fot. PAP/Radek Pietruszka

Prezydent Karol Nawrocki przyjął we wtorek ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry – przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Sejm wybrał sędziego w czerwcu, z powodu upływu 28 czerwca kadencji sędziego Andrzeja Zielonackiego. Po wyborze przez sejm Sławomir Patyra wysłał dwa pisma do prezydenta. Jedno z prośbą o wskazanie terminu ślubowania, a drugie – przypominające.

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Sławomir Patyra jest siódmym sędzią wybranym do Trybunału Konstytucyjnego w tym roku. Pozostałych sześcioro sejm wybrał w marcu. Dwoje z nich – Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostekzostało w kwietniu zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego, gdzie złożyli ślubowanie. Potem objęli urząd.

Z kolei pozostała czwórka nie dostała zaproszenia od prezydenta. Złożyła za to ślubowanie w sejmie, stwierdzając, że wymóg ślubowania „wobec prezydenta” nie oznacza „w obecności prezydenta”. Do sprawowania urzędu nie dopuścił ich jednak prezes Trybunału Konstytucyjnego. Ich sprawa czeka na rozstrzygnięcie właśnie w TK.

Źródło: PAP, XYZ

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