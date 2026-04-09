Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski: tylko dwoje nowych sędziów TK objęło urzędy

Dwoje sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta objęło urzędy. Cztery pozostałe osoby, które zostały wybrane na sędziego TK nie objęły urzędów, bo nie zostałem poinformowany, że ślubowały wobec prezydenta – oświadczyl prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski.

– Wydarzenie, które miało miejsce w czwartek w Sejmie oceniam negatywnie, nie mogę tego uznać za złożenie ślubowania sędziów TK wobec prezydenta – mówił dalej prezes.

Później poinformował, że dwójka sędziów, których ślubowanie odebrał prezydent –Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek – otrzymała już pierwsze sprawy. Zostały im też przydzielone gabinety.

– Z pozostałą czwórką osób wybranych spotkałem się z każdą indywidualnie. Każdemu z nich przekazałem, że niestety nie mogę uznać, że nawiązali stosunek służbowy sędziego TK, albowiem nie zostałem poinformowany przez prezydenta, że złożyli ślubowanie wobec jego osoby, a takie ustalenie muszę mieć – tłumaczył Bogdan Święczkowski.

Ślubowanie wobec prezydenta bez prezydenta

Wcześniej w czwartek cała szóstka złożyla ślubowanie w sejmie. Mimo zaproszenia, prezydent Karol Nawrocki nie pojawił się na ceremonii. Potem jednak sędziowie złożyli na piśmie w prezydenckiej kancelarii roty ślubowania.

Zgodnie z prawem wybrani przez sejm sędziowie Trybunału Konstytucyjnego składają ślubowanie wobec prezydenta. Koalicja rządząca uważa, że słowo „wobec” nie oznacza, że prezydent musi być obecny w chwili wypowiadania przez sędziego roty ślubowania.

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki w reakcji na ślubowanie w sejmu nazwał czwórkę sędziów, od której prezydent nie odebrał ślubowania, „antysędziami”.

– Jedynym organem, wobec którego może zostać skutecznie złożone ślubowanie osoby wybranej na urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jest Prezydent RP – przekonywał.

Źródło: PAP, XYZ