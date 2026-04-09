Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski: tylko dwoje nowych sędziów TK objęło urzędy

Dwoje sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta objęło urzędy. Cztery pozostałe osoby, które zostały wybrane na sędziego TK nie objęły urzędów, bo nie zostałem poinformowany, że ślubowały wobec prezydenta – oświadczyl prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski.

– Wydarzenie, które miało miejsce w czwartek w Sejmie oceniam negatywnie, nie mogę tego uznać za złożenie ślubowania sędziów TK wobec prezydenta – mówił dalej prezes.

Później poinformował, że dwójka sędziów, których ślubowanie odebrał prezydent –Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek – otrzymała już pierwsze sprawy. Zostały im też przydzielone gabinety.

– Z pozostałą czwórką osób wybranych spotkałem się z każdą indywidualnie. Każdemu z nich przekazałem, że niestety nie mogę uznać, że nawiązali stosunek służbowy sędziego TK, albowiem nie zostałem poinformowany przez prezydenta, że złożyli ślubowanie wobec jego osoby, a takie ustalenie muszę mieć – tłumaczył Bogdan Święczkowski.

Ślubowanie wobec prezydenta bez prezydenta

Wcześniej w czwartek cała szóstka złożyla ślubowanie w sejmie. Mimo zaproszenia, prezydent Karol Nawrocki nie pojawił się na ceremonii. Potem jednak sędziowie złożyli na piśmie w prezydenckiej kancelarii roty ślubowania.

Przeczytaj więcej: Nowi sędziowie TK przekazali prezydentowi pisemne ślubowania. „Dopełniliśmy formalności"

Zgodnie z prawem wybrani przez sejm sędziowie Trybunału Konstytucyjnego składają ślubowanie wobec prezydenta. Koalicja rządząca uważa, że słowo „wobec” nie oznacza, że prezydent musi być obecny w chwili wypowiadania przez sędziego roty ślubowania.

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki w reakcji na ślubowanie w sejmu nazwał czwórkę sędziów, od której prezydent nie odebrał ślubowania, „antysędziami”.

– Jedynym organem, wobec którego może zostać skutecznie złożone ślubowanie osoby wybranej na urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jest Prezydent RP – przekonywał.

Źródło: PAP, XYZ

Na zdjęciu prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski w Sejmie. Fot. PAP/Rafał Guz
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Nie tak miała wyglądać liberalizacja kolei. RegioJet wychodzi z Polski, jego prezes grzmi: To piekło
RegioJet, czeski przewoźnik kolejowy, w czwartek rano nieoczekiwanie poinformował o wycofaniu się z Polski. Prezes firmy zarzuca polskiej stronie niechęć do autentycznego otwarcia rynku i czarny PR…
09.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Fala energetycznych nacjonalizacji w regionie. Słowacja idzie śladem Czech
Nie tylko Czesi chcą znacjonalizować swój największy koncern energetyczny. Podobne plany mają też Słowacy. W ich przypadku chodzi jednak o upaństwowienie spółki Jadrová energetická spoločnosť…
08.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Rząd ogłosił definicję local contentu. „Nie ma odwrotu od repolonizacji"
Rząd stawia kolejny krok w realizacji idei repolonizacji polskiej gospodarki. Zasada, która ma przyświecać drugiej części kadencji gabinetu Donalda Tuska, właśnie zyskuje obiektywne kryteria pomiaru.…
09.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Węgry przed ważnym wyborem. Dlaczego mimo korzystnych sondaży opozycja może wygrać, ale zarazem przegrać?
Przed Węgrami najbardziej zacięte i najważniejsze wybory w ostatnich kilkudziesięciu latach. Na chwilę przed głosowaniem wciąż trudno wytypować zwycięzcę. Faworyzujący Fidesz system wyborczy niweluje…
10.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Zbrojeniowy gigant CSG na zakupach. Ale giełdowy kurs spółki spada
Kontrolowany przez Michala Strnada koncern obronny kontynuuje ekspansję w Europie. Kupił właśnie udziały w austriackim przedsiębiorstwie Hirtenberger Defence Systems, producencie moździerzy oraz…
09.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Byli funkcjonariusze to niewykorzystany zasób. Państwo nie może tracić ich z oczu
Służby specjalne od lat budzą silne emocje – działają w cieniu, w tajemnicy, często z realnym ryzykiem dla zdrowia i życia. Znacznie rzadziej pada jednak pytanie, co dzieje się z funkcjonariuszami po…
08.04.2026