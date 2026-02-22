Minister Tomasz Siemoniak w Kijowie. Rozmawiał o współpracy i stanie negocjacji pokojowych

Rozmawiałem z szefem Biura Prezydenta Ukrainy i z ministrem spraw wewnętrznych Ukrainy – oznajmił minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Tematami były współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa, stan rozmów pokojowych i rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną.

„W Kijowie rozmawialiśmy z Kyryło Budanowem, szefem Biura Prezydenta Ukrainy i I zastępcą szefa biura Serhijem Kislicą. Tematem rozmowy była dwustronna współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i stan rozmów pokojowych” – napisał minister na portalu X.

W Kijowie rozmawialiśmy z Kyryło Budanowem, szefem Biura Prezydenta Ukrainy i I zastępcą szefa biura Sergijem Kislicą. Tematem rozmowy była dwustronna współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i stan rozmów pokojowych. pic.twitter.com/pB7FczXqhm — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) February 22, 2026

Przeczytaj też: Wysłannik USA Steve Witkoff: kolejne negocjacje pokojowe pomiędzy Rosją a Ukrainą w ciągu trzech tygodni

W kolejnym wpisie dodał, że spotkał się także z ministrem spraw wewnętrznych Ukrainy Ihorem Kłymenką.

„Omówiliśmy sytuację bezpieczeństwa Ukrainy i skutki rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną” – wyjaśnił. Nie podał jednak informacji o konkretnych efektach spotkań.

W trakcie wizyty minister uczcił także pamięć polskich ofiar NKWD i ofiar terroru stalinowskiego spoczywających w Bykowni.

„W Bykowni pod Kijowem w zbiorowych mogiłach spoczywają szczątki 3435 polskich obywateli z Ukraińskiej Listy Katyńskiej, zamordowanych w 1940 r. przez funkcjonariuszy NKWD. Na tym terenie znajdują się też szczątki ponad 100 tys. ofiar terroru stalinowskiego z drugiej połowy lat 30. ubiegłego wieku. Oddaliśmy im hołd. Cześć ich pamięci!” – napisał.

Tomasz Siemoniak złożył hołd także ukraińskim żołnierzom i funkcjonariuszom którzy zginęli od początku rosyjskiej inwazji.