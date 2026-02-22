Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 22.02.2026
NEWSROOM XYZ
22.02.2026 15:35

Minister Tomasz Siemoniak w Kijowie. Rozmawiał o współpracy i stanie negocjacji pokojowych

Rozmawiałem z szefem Biura Prezydenta Ukrainy i z ministrem spraw wewnętrznych Ukrainy – oznajmił minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Tematami były współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa, stan rozmów pokojowych i rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną.

„W Kijowie rozmawialiśmy z Kyryło Budanowem, szefem Biura Prezydenta Ukrainy i I zastępcą szefa biura Serhijem Kislicą. Tematem rozmowy była dwustronna współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i stan rozmów pokojowych” – napisał minister na portalu X.

Przeczytaj też: Wysłannik USA Steve Witkoff: kolejne negocjacje pokojowe pomiędzy Rosją a Ukrainą w ciągu trzech tygodni

W kolejnym wpisie dodał, że spotkał się także z ministrem spraw wewnętrznych Ukrainy Ihorem Kłymenką.

„Omówiliśmy sytuację bezpieczeństwa Ukrainy i skutki rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną” – wyjaśnił. Nie podał jednak informacji o konkretnych efektach spotkań.

W trakcie wizyty minister uczcił także pamięć polskich ofiar NKWD i ofiar terroru stalinowskiego spoczywających w Bykowni.

„W Bykowni pod Kijowem w zbiorowych mogiłach spoczywają szczątki 3435 polskich obywateli z Ukraińskiej Listy Katyńskiej, zamordowanych w 1940 r. przez funkcjonariuszy NKWD. Na tym terenie znajdują się też szczątki ponad 100 tys. ofiar terroru stalinowskiego z drugiej połowy lat 30. ubiegłego wieku. Oddaliśmy im hołd. Cześć ich pamięci!” – napisał.

Tomasz Siemoniak złożył hołd także ukraińskim żołnierzom i funkcjonariuszom którzy zginęli od początku rosyjskiej inwazji.

Ponad 29 tys. terminali Starlink z Polski dla Ukrainy
Na zdjęciu Tomasz Siemoniak, minister spraw wewnętrznych i administracji
Minister koordynator służb specjalnych spotkał się w Kijowie z przedstawicielami ukraińskich władz.. Fot. PAP/Leszek Szymański
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Konopie przestały jarać inwestorów giełdowych. Rozporządzenie Donalda Trumpa miało wywołać hossę, a zadziałało odwrotnie
Spółki konopne, które u szczytu covidowej hossy przynosiły inwestorom ponadprzeciętne stopy zwrotu, od kilku lat pozostają w marazmie. Dawny optymizm miało przywrócić rozporządzenie Donalda Trumpa, potencjalnie zmieniające uwarunkowania rynkowe dla firm działających w branży konopnej. Sprawy potoczyły się jednak w zupełnie innym, niespodziewanym kierunku. Sytuacja w sektorze stała się wyjątkowo skomplikowana.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Trwa giełdowy szał na złoto, ropę i miedź. Czy ceny nadal będą rosnąć?
Notowania złota i miedzi wyznaczają nowe historyczne maksima, a kurs ropy odbija od wieloletnich minimów. Rynek surowców dawno nie był tak rozgrzany, choć wciąż pozostaje przestrzeń do dalszych wzrostów. Wyjaśniamy, dlaczego inwestorzy coraz częściej sięgają po surowce oraz analizujemy, jakie są perspektywy cenowe na kolejne kwartały.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Przepaść dzieli polski rynek VC od zachodniego. Jego roczna wartość to w USA kwestia kilku dni
Spektakularna runda finansowania ElevenLabs pokazuje skalę ambicji spółek technologicznych, ale jednocześnie uwidacznia gigantyczne dysproporcje między krajowym rynkiem a globalnymi hubami venture capital.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo Świat
10 największych koncertów w historii Europy Środkowej
Największe gwiazdy światowej muzyki potrafią przyciągnąć dziesiątki tysięcy fanów. Jednak w Europie Środkowej rekordy frekwencji wcale nie należą do Coldplay czy Eda Sheerana. Ci artyści mogliby z zazdrością patrzeć na zupełnie innych wykonawców, gdyby tylko o nich słyszeli. Rekordziści są bowiem znani niemal wyłącznie... w swoich ojczyznach.
22.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Orlen i Orange ciągną WIG20 w górę, ale spadki mniejszych indeksów przeważają. Dzień na GPW 19 lutego 2026 r.
Czwartkowa sesja na GPW zakończyła się lekkim wzrostem WIG20 i wyraźnym spadkiem mniejszych indeksów. Wśród największych spółek pozytywnie wyróżniły się Orlen i Orange, a negatywnie – LPP i PGE. Sektor bankowy stabilnie rośnie.
19.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Rząd chwali się deregulacją i zapowiada drugi etap. „Musimy zmienić myślenie urzędników”
Zespół ds. deregulacji rozpatrzył pół tysiąca postulatów. Czasem ku zdziwieniu wszystkich okazywało się, że nie trzeba było zmieniać prawa, bo przedsiębiorcy wypełniali... nieistniejące wymogi. Minister Maciej Berek zapowiada kontynuację prac. Obiecuje m.in. zmiany w przepisach podatkowych i przyspieszenie postępowań sądowych.
20.02.2026