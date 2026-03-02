Ministerstwo Energii tworzy zespół kryzysowy

W środę w Ministerstwie Energii zbierze się zespół kryzysowy dotyczący sytuacji paliwowo-gazowej w naszym kraju – poinformował wiceminister energii Konrad Wojnarowski podczas Forum Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w Karpaczu.

Zespół przeanalizuje bieżące informacje dotyczące konfliktu na Bliskim Wschodzie i jego wpływu na rynek ropy i gazu – płynące do resortu od spółek energetycznych i paliwowych oraz z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

– Na razie nie widzimy zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw gazu i ropy do naszego kraju. Zobaczymy jednak, jak zmieni się sytuacja do środy. Chcemy być gotowi na różne scenariusze, dlatego na posiedzeniu zespołu dokładnie przeanalizujemy sytuację – dodał Konrad Wojnarowski.

Przypomnijmy, PKN Orlen deklaruje, że nie ma zagrożeń dla dostaw ropy naftowej do Polski. Podobne zapewnienia opublikował także Gaz-System. Spółka zapewnia, że krajowy system przesyłowe działa stabilnie, a dostawy gazu do Polski są w pełni zabezpieczone.