Ministra pracy wnioskuje o kontrolę zatrudnienia w Pyszne.pl

Ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zawnioskowała do Głównego Inspektora Pracy o pilną kontrolę podstawy zatrudnienia kurierów i kurierek w Pyszne.pl. Powodem są doniesienia, że dostawca planuje masowe zwolnienia, a zwolnione osoby mają być ponownie zatrudnione na gorszych warunkach.

Ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zawnioskowała do Głównego Inspektora Pracy o pilną kontrolę podstawy zatrudnienia kurierów i kurierek w Pyszne.pl. Fot. Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Komunikat dotyczący wniosku ministry przekazano Polskiej Agencji Prasowej (PAP). Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) poinformowało w nim, że 14 lipca 2026 r. spółka Takeaway Express Poland (działająca pod marką Pyszne.pl) ogłosiła, że do końca sierpnia bieżącego roku zamierza przeprowadzić zwolnienie wszystkich zatrudnionych obecnie kurierów i kurierek.

„Zwalnianym zostanie zaproponowane ponowne zatrudnienie u jednego z pięciu wybranych partnerów flotowych. Oznacza to dramatyczne pogorszenie warunków pracy” – napisali w liście do Dziemianowicz-Bąk związkowcy z Konfederacji Pracy.

Związki zawodowe podają, że chodzi o 5 tys. osób. Według Konfederacji Pracy, do tej pory kurierzy byli zatrudniani w oparciu o umowy cywilno-prawne, na których nie przysługuje im część uprawnień wynikających z umowy o pracę. Obowiązywała ich jednak minimalna stawka godzinowa. To – według związkowców – ma się zmienić w nowym modelu.

Twierdzą oni również, że kurierzy będą ponosić dodatkowe opłaty na rzecz tzw. partnerów flotowych, czyli pośredników pomiędzy kurierami a Pyszne.pl.

PIP już prowadzi kontrolę w Pyszne.pl

Jak podano w komunikacie resortu, w spółce już trwa obecnie kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Na mocy nowych przepisów, które weszły w życie 8 lipca, inspektorzy PIP zyskali narzędzia do przekształcania umów cywilno-prawnych na umowy o pracę.

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„W powyższym kontekście, w mojej ocenie szczególnie pilna jest weryfikacja podstawy zatrudnienia kurierów i kurierek w Pyszne.pl w ramach prowadzonej kontroli” – napisała Dziemianowicz-Bąk we wniosku do Głównego Inspektora Pracy.

Jak podkreśliła, gdyby okazało się, że kurierzy powinni być zatrudnieni w oparciu o umowy o pracę, to zastosowanie znajdzie ustawa o tzw. zwolnieniach grupowych. Nakłada ona na pracodawcę obowiązek konsultacji zwolnień ze związkiem zawodowym czy wypłaty odpraw dla zwalnianych pracowników.

Prace nad wdrożeniem dyrektywy platformowej wciąż w toku

Resort pracy przekazał także, że obecnie toczą się prace nad wdrożeniem dyrektywy platformowej, która ma zapewnić lepszą ochronę praw kurierów i kurierek, pracujących dla firm takich jak Pyszne.pl, Glovo czy Uber. Dyrektywa została przyjęta przez Komisję Europejską w 2024 r. Czas na wdrożenie państwa członkowskie UE mają do grudnia 2026 r.

Ochrona gwarantowana przez dyrektywę ma dotyczyć nie tylko kurierów zatrudnianych bezpośrednio przez platformy, ale także przez pośredników, czyli tzw. partnerów flotowych.

Jak informuje MRPiPS, projekt ustawy wdrażającej dyrektywę unijną w tym zakresie został już przygotowany. Do końca lipca zostanie skierowany do wykazu prac rządu. Po uzyskaniu wpisu projekt trafi do konsultacji, uzgodnień i opiniowania.

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Pyszne.pl komentuje decyzję ministry

Do sprawy odniosło się Pyszne.pl. „W nawiązaniu do informacji dotyczących zleconej kontroli przez MPRiPS. Pyszne.pl podkreśla, że w minionych latach regularnie przechodziliśmy analogiczne weryfikacje, które nie wykazały nieprawidłowości w obszarze modelu współpracy z kurierami. Ponadto nie jest tajemnicą, że w firmie trwa obecnie kontrola PIP. Nasza decyzja nie ma żadnego związku z trwającą kontrolą i była przygotowywana przez długi czas" – podała firma w oświadczeniu przesłanym XYZ.

„O planowanej transformacji logistycznej Inspekcja została poinformowana z wyprzedzeniem, a my pozostajemy do dyspozycji w celu rzetelnego wyjaśnienia wszelkich kwestii objętych nadzorem" – dodano w oświadczeniu.

„Podkreślamy, że decyzja o wdrożeniu modelu 3PL wynika wyłącznie z długofalowej strategii operacyjnej firmy, a nie z bieżących działań kontrolnych organów państwowych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie stabilnego, skalowalnego i konkurencyjnego ekosystemu dostaw i jest odpowiedzią na oczekiwania rosnącego rynku q-commerce w Polsce. Co ważne, to Pyszne.pl dołącza do powszechnie stosowanego modelu funkcjonowania sektora delivery funkcjonującego z partnerami rozliczeniowymi" – wskazuje także firma w oświadczeniu.

Pyszne.pl zapewnia także, że cały proces transformacji jest prowadzony „w ścisłej zgodności z przepisami prawa i w sposób gwarantujący ciągłość funkcjonowania platformy".

Firma Pyszne.pl niedawno ogłosiła wprowadzenie nowego modelu logistycznego

W lipcu Pyszne.pl podało, że modyfikuje model logistyczny w Polsce. Jak podawano w komunikacie firmy, dostawca chce „zaoferować klientom szybsze dostawy i większą dostępność usługs" poprzez „przejście na wypracowany przez branżę model współpracy z pośrednikami".

Transformacja ma rozpocząć się latem 2026 r. i skutkować rozbudową sieci kurierów nawet o kilkanaście tysięcy dodatkowych partnerów dostawczych – podała firma.

– Zmiana modelu logistycznego to nie odwrót – to dojrzała decyzja biznesowa. Własna flota przy naszej skali przestaje być przewagą, a staje się ograniczeniem. Model 3PL (współpraca z partnerami rozliczeniowymi – red.) daje nam to, czego potrzebujemy: elastyczność, zasięg i możliwość dalszego wzrostu, dzięki czemu zyskają nasi klienci, partnerzy i kurierzy – skomentował współzałożyciel i dyrektor zarządzający Pyszne.pl Arkadiusz Krupicz.

Źródło: PAP/XYZ. Tekst zaktualizowano o treść komunikatu Pyszne.pl dotyczącego zmian w modelu logistycznym oraz o treść oświadczenia związanego z decyzją ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.