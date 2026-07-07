MLP Group wyemitowało kolejne zielone obligacje

Notowana na GPW platforma nieruchomości MLP Group wyemitowała zielone obligacje o wartości 100 mln euro. To kolejna emisja w serii. Pieniądze mają wesprzeć długoterminową strategię spółki.

Głównym rynkiem dla MLP są Niemcy, choć spółka realizuje też projekty w Polsce. Fot. MLP Group

MLP Group wyemitowała dodatkowe uprzywilejowane zielone obligacje. Ich wartość to 100 mln euro, co zwiększa wartość emisji z października 2024 r. do 400 mln euro. Nowe obligacje zostaną zasymilowane po 40 dniach z wcześniejszą serią i będą tworzyć jedną łączną emisję.

Cena emisyjna nowych obligacji sięgnęła 102,5 proc. wartości nominalnej. Rentowność do wykupu ustalono na poziomie 5,28 proc. Odsetki będą wypłacane co pół roku, a termin wykupu przypada w 2029 r.

Przedstawiciele MLP Group zapewniają, że pozyskane w ten sposób pieniądze wesprą realizację długoterminowej strategii wzrostu spółki.

– Kolejna udana emisja obligacji o wartości 100 mln euro, zwiększająca wartość całej serii do 400 mln euro, wzmacnia naszą pozycję finansową i zapewnia solidne podstawy do realizacji kolejnego etapu rozwoju w Europie – mówi Maciej Müldner, dyrektor ds. finansowych spółki.

Konkretnie pieniądze trafią na finansowanie lub refinansowanie projektów spełniających ekologiczne kryteria. Do czasu ich znalezienia spółka ma wykorzystać fundusze na finansowanie nowych inwestycji, zakup gruntów i pokrywanie kosztów.

MLP Group zakłada zamknięcie oferty około 14 lipca. Spółka będzie ubiegała się o dopuszczenie nowych obligacji do obrotu na Oficjalnej Liście Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz na rynku Euro MTF. Przedstawiciele spółki zastrzegają jednak, że nie mają pewności co do pełnej realizacji oferty i wykorzystania pozyskanych z niej środków.

Źródło: XYZ, PAP