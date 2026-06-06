Mocne spadki na Wall Street. Nasdaq stracił najwięcej od ponad roku

Piątkowa sesja przyniosła wyraźne spadki na Wall Street. Indeks Nasdaq Composite stracił ponad 4 proc., najmocniej od ponad roku. Inwestorzy pozbywali się akcji spółek technologicznych. Powodów może być kilka.

Zakończona sesja za oceanem była najbardziej łaskawa – spośród głównych indeksów – dla Dow Jones Industrial, który spadł o 1,4 proc. Tymczasem S&P 500 stracił 2,6 proc., a Nasdaq Composite – 4,2 proc. Stratę o 3,4 proc. odnotował z kolei indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000.

Tymczasem „indeks strachu” VIX, który rośnie podczas niepewności rynkowej i kryzysów, zyskał niemal 40 proc.

Inwestorzy wyprzedawali akcje spółek technologicznych – zwłaszcza producentów chipów – przerzucając się na papiery sektora opieki zdrowotnej oraz dóbr pierwszej potrzeby. Nie jest jasne, z czego to wynika, lecz pierwszym impulsem do tego mógł być brak podwyżki prognoz dla chipów AI przez Broadcom w środę wieczorem.

Akcje Broadcom w piątek spadły o ponad 7 proc. po czwartkowym spadku o ponad 12 proc. Marvell Technology i Micron Technology spadły odpowiednio o 12 i 11 proc. Intel spadł o ponad 9 proc., podczas gdy Advanced Micro Devices zniżkował o 10 proc.

„Inwestorzy trzymali palec na przycisku sprzedaży. Niekoniecznie po to, żeby się wycofać. Ale jeśli w ciągu ostatnich 2 miesięcy posiadałeś akcje niektórych z tych spółek z branży półprzewodników, to jesteś bardzo rozbieżny ze swoim długoterminowym celem pozycjonowania. W pewnym momencie musisz zrealizować zyski” – ocenia Mark Hackett, główny strateg rynkowy w Nationwide.

„Wielu z nas wolałoby poszerzenie rajdu na rynku. Teraz mieliśmy trochę ruchów, ale popyt na produkty związane z budową centrów obliczeniowych i danych, nawet do 2030 r., jest potężną siłą” – mówi mimo to Charles Kantor, starszy menedżer portfela w Neuberger Wealth dla CNBC.

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Możliwi winowajcy: Bitcoin, IPO SpaceX i obligacje skarbowe

Kolejnym sygnałem spekulacji na rynku był spadek ceny Bitcoina poniżej 60 tys. dolarów po raz pierwszy od końca 2024 r. Według niektórych wyprzedaż akcji spółek technologicznych i kryptowalut może być spowodowana tym, że inwestorzy robią miejsce w swoich portfelach na IPO SpaceX.

Sytuacji nie poprawił także wzrost rentowności obligacji skarbowych po znacznie lepszym, niż oczekiwano, raporcie o zatrudnieniu za maj. Ich poziomy – 4,5 proc. dla dziesięcioletnich obligacji i ponad 5 proc. dla trzydziestoletnich – wzbudziły obawy o spowolnienie gospodarcze i wzrost kosztów finansowania dla firm wspierających rozwój sztucznej inteligencji.

W ujęciu tygodniowym Nasdaq Composite stracił około 4 proc., a S&P 500 – 2 proc., kończąc serię 9 tygodni wzrostów.

Źródło: PAP, XYZ