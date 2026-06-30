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NEWSROOM XYZ
30.06.2026 09:08

Mocny wzrost deficytu samorządów

Samorządy zakładają prawie 36-miliardowy deficyt w 2026 r. Rok wcześniej było to niecałe 2 mld zł. „Jednocześnie planują skokowy wzrost wydatków majątkowych dzięki KPO” – podaje KRRIO.

Jednostki samorządu terytorialnego planują na 2026 r. deficyt 35,8 mld zł wobec 1,8 mld zł rok wcześniej – podała Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych. Z kolei na 2027 r. zakładają 6,8 mld zł deficytu, a na 2028 r. – nadwyżkę 0,8 mld zł.

Tegoroczny deficyt to efekt dochodów zaplanowanych na 468,7 mld zł i wydatków planowanych na 504,5 mld zł. W 2027 r. ma być to odpowiednio 458 mld zł i 464,8 mld zł.

Dług ma wzrosnąć w 2026 r. o 27,5 mld zł do 143 mld zł. Wydatki bieżące na jego obsługę wyniosą 6,9 mld zł, czyli o 9 proc. więcej r/r.

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„W tym roku jednostki samorządu terytorialnego planują jednocześnie skokowy wzrost wydatków majątkowych dzięki pieniądzom z KPO” – podała też Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (KRRIO). Mają wzrosnąć o 17,7 mld zł.

Z kolei na inwestycje samorządy w 2026 r. przeznaczą 112,6 mld zł, a w 2027 r. – 67,8 mld zł.

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Źródło: PAP, XYZ

Zdjęcie przedstawia działkę w Polsce
Samorządy zakładają prawie 36-miliardowy deficyt w 2026 r.
Fot. GettyImages
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