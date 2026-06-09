Monika Piątkowska będzie kandydatką KO i PSL na prezydenta Krakowa

Senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska ogłosiła we wtorek, że będzie ubiegała się o fotel prezydenta miasta Krakowa.

Polityczka ogłosiła swoją decyzję na konferencji prasowej, w której uczestniczyli również premier i lider KO Donald Tusk oraz wicepremier, minister obrony narodowej i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Podjęłam decyzję, że będę ubiegała się o fotel prezydenta miasta Krakowa, miasta, w którym spędziłam całe swoje dorosłe życie, miasta, w którym skończyłam studia, miasta, w którym urodziłam mojego syna – powiedziała Piątkowska podczas konferencji.

Podziękowała premierowi Donaldowi Tuskowi i wicepremierowi, prezesowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, że zdecydowali się poprzeć jej kandydaturę.

– Jestem szczęśliwy, że bez żadnego problemu z naszymi partnerami z PSL mieliśmy taki sam pomysł, który też okazał się podwójnie trafiony, bo trafił też w marzenia pani senator Moniki Piątkowskiej (...). Kandydatkę na prezydenta Krakowa znam od lat (...). Pani senator zajmowała się wieloma zadaniami, w tym bardzo wymagającymi i zawsze imponowała nam odwagą i jasnością umysłu – powiedział na konferencji premier Tusk.

Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się w wyniku odwołania dotychczasowego prezydenta – Aleksandra Miszalskiego (KO) – w referendum. Data wyborów prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana. Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.

Dotychczas kandydowanie na prezydenta Krakowa zapowiedzieli: Aleksandra Owca (Razem), Michał Drewnicki (PiS), Daria Gosek-Popiołek (Nowa Lewica), Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz celebrytka i aktywistka Marianna Schreiber. Kandydowania nie wyklucza też Łukasz Gibała, który w wyborach na prezydenta Krakowa w 2024 r. był głównym konkurentem Aleksandra Miszalskiego.

Jeszcze w poniedziałek o tym, że otrzymał od KO propozycję startu w wyborach, informował biznesmen i kierowca rajdowy Rafał Sonik. W rozmowie z Polską Agencją Prasową 8 czerwca wskazywał jednak, że nie podjął jeszcze decyzji i wymaga ona od niego dużego namysłu.

Tusk: poprosiłem o zbadanie „krajobrazu politycznego po bitwie"

Podczas konferencji Donald Tusk podał także, że po referendum, w którym odwołano Miszalskiego, poprosił o zbadanie, „jak wygląda krajobraz polityczny po bitwie i przed bitwą" w Krakowie.

Jak podał, z badań przeprowadzonych przez „profesjonalnych badaczy opinii publicznej" główną rywalizacją w wyborach w Krakowie będzie ta między Moniką Piątkowską a Łukaszem Gibałą.

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Źródło: PAP/XYZ