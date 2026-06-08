Rafał Sonik rozważa start w wyborach na prezydenta Krakowa. Jeszcze nie podjął decyzji

Rafał Sonik poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową (PAP), że rozważa start w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Propozycję starania się o ten urząd otrzymał od otoczenia Koalicji Obywatelskiej.

Rafał Sonik to przedsiębiorca i kierowca w rajdach terenowych pochodzący z Krakowa. Obecnie jest m. in. prezesem firmy z branży nieruchomości Gemini Holding. W 2015 r. jako pierwszy polski kierowca wygrał Rajd Dakar.

O tym, że to on zostanie prawdopodobnie wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa, jako pierwszy informował portal RMF24.pl. Zdaniem dziennikarzy portalu, pomysł, żeby kandydatem na prezydenta została rozpoznawalna osoba spoza polityki, preferuje premier i lider KO Donald Tusk.

Rafał Sonik nie podjął jeszcze decyzji o starcie w wyborach na prezydenta Krakowa

W rozmowie z PAP Rafał Sonik wskazał, że bierze pod uwagę kandydowanie na prezydenta miasta, ale nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji.

– Rozważam start w wyborach, ale potrzebuję tygodnia do dwóch, żeby podjąć decyzję rozsądną, wyważoną, odpowiedzialną. Władza to służba, a do tego, jeśli chce się to robić, trzeba się przygotować – powiedział Rafał Sonik w rozmowie z agencją.

Poinformował także, że propozycję otrzymał od otoczenia Koalicji Obywatelskiej, natomiast w razie startu w wyborach pozostałby kandydatem niezależnym.

Dotychczasowy prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski, został wybrany w 2024 r., a odwołany w referendum, które odbyło się 24 maja 2026 r. Data przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana. Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.

Do tej pory kandydowanie na prezydenta Krakowa zapowiedzieli:

Marian Banaś (były prezes Najwyższej Izby Kontroli),

(były prezes Najwyższej Izby Kontroli), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja),

(Konfederacja), Michał Drewnicki (PiS),

(PiS), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej),

(Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Partia Razem),

(Partia Razem), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska),

(Socjaldemokracja Polska), Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski).

Na godz. 17 w poniedziałek planowana jest konferencja prasowa Nowej Lewicy, w trakcie której ogłoszony zostanie kandydat tego ugrupowania.

Źródło: PAP

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