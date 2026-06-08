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NEWSROOM XYZ
08.06.2026 14:15

Rafał Sonik rozważa start w wyborach na prezydenta Krakowa. Jeszcze nie podjął decyzji

Rafał Sonik poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową (PAP), że rozważa start w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Propozycję starania się o ten urząd otrzymał od otoczenia Koalicji Obywatelskiej.

Rafał Sonik to przedsiębiorca i kierowca w rajdach terenowych pochodzący z Krakowa. Obecnie jest m. in. prezesem firmy z branży nieruchomości Gemini Holding. W 2015 r. jako pierwszy polski kierowca wygrał Rajd Dakar.

O tym, że to on zostanie prawdopodobnie wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa, jako pierwszy informował portal RMF24.pl. Zdaniem dziennikarzy portalu, pomysł, żeby kandydatem na prezydenta została rozpoznawalna osoba spoza polityki, preferuje premier i lider KO Donald Tusk.

Rafał Sonik nie podjął jeszcze decyzji o starcie w wyborach na prezydenta Krakowa

W rozmowie z PAP Rafał Sonik wskazał, że bierze pod uwagę kandydowanie na prezydenta miasta, ale nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji.

Rozważam start w wyborach, ale potrzebuję tygodnia do dwóch, żeby podjąć decyzję rozsądną, wyważoną, odpowiedzialną. Władza to służba, a do tego, jeśli chce się to robić, trzeba się przygotować – powiedział Rafał Sonik w rozmowie z agencją.

Poinformował także, że propozycję otrzymał od otoczenia Koalicji Obywatelskiej, natomiast w razie startu w wyborach pozostałby kandydatem niezależnym.

Dotychczasowy prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski, został wybrany w 2024 r., a odwołany w referendum, które odbyło się 24 maja 2026 r. Data przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana. Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.

Do tej pory kandydowanie na prezydenta Krakowa zapowiedzieli:

  • Marian Banaś (były prezes Najwyższej Izby Kontroli),
  • Bartosz Bocheńczak (Konfederacja),
  • Michał Drewnicki (PiS),
  • Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej),
  • Aleksandra Owca (Partia Razem),
  • Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska),
  • Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski).

Na godz. 17 w poniedziałek planowana jest konferencja prasowa Nowej Lewicy, w trakcie której ogłoszony zostanie kandydat tego ugrupowania.

Źródło: PAP

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Rafał Sonik
Rafał Sonik potwierdził, że rozważa start w wyborach na prezydenta Krakowa. Fot. PAP/Leszek Szymański
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