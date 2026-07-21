Morawiecki nie chce odejść z PiS. „Trzymam się kurczowo partii”

Były premier i wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki zadeklarował, że nie zamierza opuszczać Prawa i Sprawiedliwości mimo wewnętrznego konfliktu wokół jego stowarzyszenia „Rozwój Plus”.

– Ja trzymam się kurczowo Prawa i Sprawiedliwości, za wszelką cenę nie chcę wychodzić z Prawa i Sprawiedliwości – powiedział Mateusz Morawiecki. Fot. PAP/Darek Delmanowicz

Polityk twierdzi, że część działaczy ugrupowania próbuje wypchnąć jego współpracowników z partii.

Morawiecki mówił o sytuacji w PiS podczas wtorkowego spotkania zorganizowanego przez klub „Gazety Polskiej” w Ulinie Wielkiej w gminie Gołcza w Małopolsce. – Ja trzymam się kurczowo Prawa i Sprawiedliwości, za wszelką cenę nie chcę wychodzić z Prawa i Sprawiedliwości – powiedział były premier. Jak dodał, w partii są osoby, które „chcą wypchnąć” członków jego stowarzyszenia „Rozwój Plus”.

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Były premier ocenił, że część działaczy PiS obawia się o swoją przyszłą pozycję polityczną w związku ze spadkiem poparcia dla ugrupowania. – Są tacy intryganci, którzy boją się, że przy zmniejszonym poparciu dla tej partii mogą mieć kłopoty w dostaniu się do przyszłego Sejmu – stwierdził Morawiecki. Zaapelował do nich, aby „przestali wypychać” jego środowisko z PiS. Później w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że robi wszystko, aby członkowie „Rozwoju Plus” pozostali w partii.

Konflikt jest związany z uchwałą kierownictwa PiS z ubiegłej środy, która zobowiązała działaczy – pod groźbą wykluczenia z ugrupowania – do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach partii. Chodzi m.in. o „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego oraz „Po pierwsze Polska” Jacka Sasina. Termin na decyzję upływa 23 lipca. Sasin poinformował już, że jego stowarzyszenie zakończyło działalność, natomiast Morawiecki chce kontynuować działalność organizacji i pozostać w PiS.

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W ubiegły piątek 45 polityków PiS – posłów, senatorów i europosłów – podpisało list do prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego, w którym podkreślili, że celem stowarzyszenia Morawieckiego jest jedność ugrupowania i odzyskanie wyborców, którzy w ostatnich latach odeszli od PiS. Według polityków związanych z „Rozwojem Plus” rozmowy między otoczeniem Kaczyńskiego i Morawieckiego nadal trwają. Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że Jarosław Kaczyński nie ma obecnie zaplanowanego kolejnego spotkania z Morawieckim, ale nie wykluczył, że może do niego dojść.

Źródło: PAP